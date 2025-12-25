پاپ خواستار امدادرسانی فوری به ساکنان آواره غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، پاپ لئو چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت انسانی در نوار غزه، خواستار پایان دادن به رنج مردم غزه به ویژه آوارگانی شد که در چادرها و در شرایط سخت جوی به سر می‌برند.

پاپ لئو امروز در سخنرانی خود به مناسبت کریسمس، با اشاره به سرمای شدید، بارندگی و بادهای زمستانی، وضعیت خانواده‌هایی را که هفته‌ها است در چادرهای بی‌پناه زندگی می‌کنند را خطرناک خواند و گفت: چگونه می‌توان به چادرهای غزه فکر نکرد؟ چادرهایی که هفته‌ها در برابر باران، باد و سرما بی‌دفاع مانده‌اند.

وی تأکید کرد که تداوم این شرایط، بحران انسانی در غزه را تشدید کرده و جامعه جهانی باید برای امدادرسانی فوری، فراهم‌سازی سرپناه و کاهش درد و رنج غیرنظامیان اقدام کند.

پاپ بدون نام بردن از رژیم صهیونیستی، جنایات علیه ملت فلسطین را محکوم کرد و خواستار توجه عملی و انسانی به وضعیت آنان شد.