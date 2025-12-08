به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج مرکز عالی قرآن و عترت وزارت ارشاد اعلام کرد: دو جشنواره نقاشی‌خط آیات و رضوی به دلیل هم‌سویی موضوعی امسال به‌طور مشترک برگزار خواهد شد و بخش‌های ویژه‌ای با محوریت نهج‌البلاغه و سیره پیامبر اعظم (ص) به ساختار جشنواره افزوده شده است.

مجیدی، مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره ملی آیات و رضوی که عصر دیروز (یکشنبه ۱۶ آذر) در دفتر امام جمعه قزوین برگزار شد، گفت: دو جشنواره مستقل نقاشی‌خط در حوزه آیات و رضوی، به دلیل همسویی موضوعی، امسال به‌صورت همزمان و یکجا برگزار می‌شود.

وی با اشاره به سوابق این رویداد افزود: جشنواره آیات در دوره‌های پیشین در استان‌های خوزستان و یزد برگزار شد و همواره دو موضوع قرآن و عترت را دربر می‌گرفت.

مجیدی با تأکید بر لزوم توجه به محورهای محتوایی جدید، اظهار کرد: در این دوره، با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره ضرورت مطالعه نهج‌البلاغه در جبهه فرهنگی، بخش ویژه نهج‌البلاغه به ساختار جشنواره افزوده شده است.

وی همچنین به مناسبت هزار و پانصدمین سال تولد حضرت پیامبر اعظم (ص)، از اضافه شدن بخش «سیره حضرت رسول (ص)» به محورهای جشنواره خبر داد.

مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج مرکز عالی قرآن و عترت، در ادامه پیشنهاد داد: شایسته است در دوره‌های بعد، فراخوان جشنواره آیات به صورت بین‌المللی برای کاتبان قرآن منتشر شود.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ قرآنی، گفت: لازم است فرهنگ‌سازی شود تا در دیدارهای خارجی و مناسبت‌های بین‌المللی، تابلوهای خوشنویسی و کتابت قرآن به‌عنوان هدیه به مهمانان خارجی ارائه شود.