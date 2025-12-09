«باکلان» پس از درمان به دره انجیر بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعه باکلان معمولی، که پرندهای ماهیگیر و نیمهمهاجر است پس از آنکه به دلیل ضعف جسمانی و آسیبدیدگی بالها قادر به پرواز نبود، توسط محیطبانان پناهگاه حیاتوحش دَرّه انجیر اردکان نجات یافت و پس از طی دوره درمان به آغوش طبیعت بازگشت.
این پرنده که در روزهای گذشته توسط یکی از محیطبانان منطقه مشاهده و به اداره محیطزیست منتقل شده بود، پس از معاینات اولیه، تحت مراقبت و تغذیه مناسب قرار گرفت.
بنا به گفته کارشناسان، ضعف شدید و ناتوانی در پرواز مهمترین علت گیر افتادن و عدم توانایی این پرنده در ادامه مسیر بوده است.
محیطبانان و کارشناسان دامپزشکی با انجام مراحل درمانی، احیا و تقویت عضلات بال، طی چند روز شرایط بازگشت پرنده به طبیعت را فراهم کردند. در نهایت، پس از اطمینان از بازیابی قدرت پرواز، باکلان معمولی در یکی از زیستگاههای امنِ پناهگاه دَرّه انجیر رها شد.
دَرّه انجیر، بهعنوان یکی از مهمترین زیستبومهای مرکزی ایران، زیستگاه گونههای شاخصی همچون یوز آسیایی، جبیر، هوبره و دهها گونه پرنده کویری است. حضور باکلان معمولی در این منطقه نیز از پویایی و تنوع زیستی ویژه این پناهگاه حکایت دارد.
محیطبانان منطقه ضمن تأکید بر ضرورت حفاظت از پرندگان مهاجر و نیمهمهاجر، از مردم خواستند در صورت مشاهده حیوانات زخمی یا ناتوان، موضوع را سریعاً به نزدیکترین پاسگاه محیطبانی اطلاع دهند.
