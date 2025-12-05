به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر با تشدید آلودگی هوای تهران و افزایش هزینه‌های سوخت، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه تاکسی‌ها به یکی از اولویت‌های مدیریت شهری تبدیل شده است. در همین راستا، ورود تاکسی‌های برقی به پایتخت آغاز شده و شهر تهران امروز میزبان تعداد زیادی تاکسی برقی شده است که در سطح شهر تردد دارند. هرچند این روند می‌تواند گامی مهم در کاهش آلایندگی و مصرف سوخت باشد، اما توسعه ناوگان برقی بدون فراهم شدن زیرساخت مناسب عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد. یکی از مهم‌ترین این زیرساخت‌ها، ایستگاه‌های شارژ برقی است؛ زیرساختی که تعداد آن در مقایسه با نیاز موجود محدود است.

در حال حاضر، طبق گزارش‌ها ۲۱۰ ایستگاه شارژ فعال برای تاکسی‌ها و خودروهای برقی در تهران وجود دارد و این میزان با تعداد تاکسی‌های موجود تناسبی ندارد. این کمبود باعث شده تاکسیرانان برای شارژ خودروهای خود با مشکلات متعدد مواجه شوند؛ از انتظار طولانی‌مدت در صف‌های شارژ گرفته تا نیاز به طی مسیرهای طولانی برای پیدا کردن یک شارژر فعال. چنین شرایطی زمان کار مفید رانندگان را کاهش می‌دهد و حتی برخی از رانندگان را از ادامه فعالیت با تاکسی برقی دلسرد می‌کند.

این وضعیت در حالی شکل گرفته که تهران با سرعت در حال ورود تاکسی‌های جدید برقی است، اما توسعه ایستگاه‌های شارژ با سرعتی بسیار کندتر پیش می‌رود.

توسعه ایستگاه‌های شارژ نیازمند همکاری بیشتر وزارت نیرو و بخش خصوصی است

عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به چالش‌های موجود در راه‌اندازی و افزایش ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در پایتخت، تأکید کرد که این موضوع به دلیل ماهیت فرابخشی آن، نیازمند همکاری و هماهنگی جدی میان دستگاه‌های مختلف است.

وی گفت: ایستگاه شارژ یک موضوع کاملاً فرابخشی است و برای پیشبرد آن، همکاری مجموعه وزارت نیرو و همچنین شرکت‌های خصوصی که مسئول واردات یا تولید تجهیزات هستند، ضروری است. بخشی از این تجهیزات باید وارد شود یا در داخل تولید شود و این امر مستلزم تسریع اقدامات از سوی بخش خصوصی و وزارت نیروست.

محمدخانی با بیان اینکه شهرداری تهران وظایف خود را در این حوزه به طور کامل انجام داده، افزود: شهرداری فضاهای مورد نیاز برای ایجاد ایستگاه‌های شارژ را تأمین کرده، قراردادهای لازم با بخش خصوصی را منعقد کرده و تأمین مالی این طرح نیز انجام شده است. اکنون لازم است مجموعه وزارت نیرو و شرکت‌های خصوصی تلاش بیشتری برای تسریع روند توسعه این ایستگاه‌ها داشته باشند.

وی در ادامه توضیح داد: با وجود تمامی چالش‌ها، ایستگاه‌های شارژ موجود در وضعیت فعلی تا حد زیادی پاسخگوی نیاز اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی تحت مدیریت شهرداری هستند.

با این حال، سخنگوی شهرداری هشدار داد که به‌زودی تعداد تاکسی‌های برقی در تهران افزایش چشمگیری خواهد داشت و برای پاسخگویی به این نیاز جدید، باید تعداد ایستگاه‌های شارژ نیز به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

در مجموع، اگرچه شهرداری بخش قابل‌توجهی از وظایف خود را در حوزه ایجاد زیرساخت‌های شارژ انجام داده و آمادگی کامل برای توسعه شبکه شارژ را دارد، اما پیشرفت این طرح به همکاری جدی‌تر وزارت نیرو و شرکت‌های خصوصی وابسته است. هرچند ایستگاه‌های موجود فعلاً پاسخگوی نیاز ناوگان برقی تحت مدیریت شهرداری هستند، اما با افزایش نزدیک تعداد تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی، زیرساخت فعلی به‌سرعت ناکافی خواهد شد. بنابراین، برای جلوگیری از ایجاد بحران در خدمات‌رسانی ناوگان برقی و تحقق اهداف کاهش آلودگی هوا، ضروری است که روند تأمین و نصب تجهیزات شارژ با سرعت بیشتری دنبال شود تا ظرفیت شبکه شارژ پایتخت همگام با توسعه ناوگان برقی رشد کند.