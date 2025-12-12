پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه‌های در حال تولید صدا و سیما برای پخش در ماه مبارک رمضان و نیز عید نوروز گفت: ان‌شاءالله برای ماه مبارک رمضان، برنامه‌های محبوب سال‌های قبل یعنی «محفل»، «زندگی پس از زندگی»، برنامه‌های سحرگاهی و نیز برنامه‌های عصرگاهی قبل از افطار با یک طراحی جدید روی آنتن خواهد رفت.

وی افزود: علاوه بر آن، چند مجموعه نمایشی خیلی خوب هم برای ماه رمضان امسال آماده می‌شود که فکر می‌کنم در مصاحبه مدیر سیما فیلم هم به آن اشاره شده است. همچنین همکاران ما قبل از ورود ماه مبارک رمضان برنامه‌ها را هر سال به صورت طبیعی، با جزئیات و زمان پخش، اعلام و اطلاع رسانی خواهند کرد.

سریال‌های رمضان ۱۴۰۵ متنوع‌تر از سال‌های قبل است

رئیس سازمان صدا و سیما در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با کیفیت سریال‌های ماه مبارک رمضان، خاطرنشان کرد: با احترام به برخی نظرات، از نظر ما و در سال‌های اخیر و در سریال‌های ماه مبارک رمضان، تنوع وجود داشته است؛ لذا هم سریال‌های ماورایی داشتیم که سال‌های سال بود دیگر به این حوزه پرداخته نمی‌شد، هم سریال طنز و هم سریال جدی داشتیم و فکر می‌کنم امسال هم برای رمضان ۱۴۰۵ سریال‌ها، متنوع‌تر خواهد بود.

جبلی در رابطه با برنامه‌های نوروز ۱۴۰۵ بیان کرد: برای نوروز هم یک سریال خیلی جذاب و دیدنی در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه ساخته شده که ان‌شاءالله پخش خواهد شد.