سیاست خارجی روسیه تغییر نمی کند/ مسکو با گسترش طلبی ناتو مخالف است

به گزارش خبرگزاری مهر، "سرگئی لاوروف" در گفتگو با روزنامه‌ روسی کامسامولسکایا پراودا تاکید کرد: هیچ دلیلی برای تغییر سیاست خارجی روسیه که "دیمیتری مدودف" رئیس ‌جمهور منتخب این کشور در تدوین ‌آن مشارکت داشته، وجود ندارد و این سیاست بر اساس تحقق منافع عالی روسیه است.

وی عنوان داشت: رهبران روسیه به مسئله پیوستن کشورهای همسایه به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعتراض کرده ‌اند چرا که این امر منجر به حفظ امنیت هیچ ‌کس نبوده و تنها مشکلات را زیاد می ‌کند. تلاش ناتو جهت استقرار نیروهایش در شرق اروپا تنها به منزله‌ این است که ناتو به دنبال اشغال سرزمینهایی جدید است و تلاش می ‌کند از طریق بسط و گسترش نفوذش، جانشین سازمان ملل شود.

وزیر خارجه‌ روسیه درخصوص طرح‌های اوکراین و گرجستان جهت پیوستن به ناتو خاطرنشان کرد: نظر مردم این دو کشور در این زمینه در نظر گرفته نشده است و این امر برخلاف آن چیزی است که کشورهای غربی در نشست سازمان ناتو در بخارست مطرح کردند.

لاوروف در ادامه تاکید کرد : سیاست خارجی روسیه بعد از روی کارآمدن مدودف تغییر نخواهد کرد و او همان سیاستی را که درسالهای اخیر ترسیم شده، اجرا خواهد کرد.

وزیر امور خارجه‌ روسیه گفت: آمریکا می‌تواند از نگرانیهای مسکو در مورد طرح سامانه موشکی واشنگتن در شرق اروپا بکاهد. ما معتقدیم که کاهش این نگرانیها با مستقر نکردن سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا آسان خواهد بود اما تا زمانی که شرکای آمریکایی‌ ما از این کار امتناع ورزند، مسکو خواهان این موضوع است که مطمئن شود، این طرح با هدف ضربه زدن روسیه نخواهد بود.