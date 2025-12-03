  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

اقدام انسان دوستانه فدراسیون ورزش های همگانی

اقدام انسان دوستانه فدراسیون ورزش های همگانی

فدراسیون ورزش های همگانی در اقدامی انسان دوستانه زمینه آزادی یکی از مربیان ورزش روزانه را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، علی خلیلی رئیس فدراسیون طی دیداری با علی صالحی دادستان تهران بزرگ ضمن بیان تلاش خانواده بزرگ ورزش همگانی برای آزادسازی پیشکسوت ورزش روزانه با برپایی گلریزان و جمع‌آوری کمک‌های مالی روند قانونی آزادسازی وی را نهایی کردند تا این پیشکسوت ورزش روزانه کشور پس از ۵ سال درگیری قضایی با شکات دوباره به کانون گرم خانواده بازگردد.

در این دیدار حجت الاسلام فیروزجایی معاون دادستان در امور زندان‌ها و علیرضا مهدوی دبیرکل فدراسیون حضور داشتند.

کد خبر 6677150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها