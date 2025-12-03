اقدام انسان دوستانه فدراسیون ورزش های همگانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، علی خلیلی رئیس فدراسیون طی دیداری با علی صالحی دادستان تهران بزرگ ضمن بیان تلاش خانواده بزرگ ورزش همگانی برای آزادسازی پیشکسوت ورزش روزانه با برپایی گلریزان و جمع‌آوری کمک‌های مالی روند قانونی آزادسازی وی را نهایی کردند تا این پیشکسوت ورزش روزانه کشور پس از ۵ سال درگیری قضایی با شکات دوباره به کانون گرم خانواده بازگردد.

در این دیدار حجت الاسلام فیروزجایی معاون دادستان در امور زندان‌ها و علیرضا مهدوی دبیرکل فدراسیون حضور داشتند.