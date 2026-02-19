به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۲۶ رقابت‌های مهمی را پیش رو دارد. اولین و جدی‌ترین مسابقه بلندقامتان ایران رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ است که از ۱۳ تا ۲۲ شهریور ماه سال آینده به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد. این مسابقات نخستین مرحله انتخابی المپیک ۲۰۲۸ هم به حساب می‌آید و برای والیبال ایران اهمیت زیادی دارد.

روبرتو پیاتزا که در سال جاری هدایت تیم ملی والیبال ایران را در دو رویداد لیگ ملت‌های والیبال و قهرمانی جهان را برعهده داشت، حالا به دنبال تغییر در کادر فنی و ترکیب بازیکنان است. یکی از تغییرات ویژه‌ای که این روزها در ترکیب تیم ملی والیبال ایران به وجود آمده، تغییر امیر خوش خبر بود. او که سالهاست سرپرستی تیم ملی والیبال را برعهده داشت حالا جای خود را به عباس نظریان داده است. این تغییر به گفته دبیر فدراسیون والیبال با نظر شخص پیاتزا بوده است.

با اعلام رئیس فدراسیون والیبال قرار است به زودی ترکیب کادر فنی تیم ملی والیبال ایران تغییر کند و جلساتی هم با پیاتزا در مورد همین موضوع گذاشته است، البته پیش از این در مورد تغییرات احتمالی در کادر فنی تیم ملی والیبال صحبت شده بود اما الان این تغییرات به صورت جدی در حال پیگیری است و آن طور که شنیده می‌شود پیاتزا به غیر از توتولو خواهان تغییر تمامی اعضای کادر فنی است و این موضوع را هم به فدراسیون والیبال اعلام کرده است.

پیاتزا در دو تورنمنت لیگ ملت‌های والیبال و قهرمانی جهان ۲۰۲۵ محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده را به عنوان دستیار در نیمکت تیم ملی داشت. این دو مربی که هر دو امسال در لیگ برتر حضور داشتند در تیم ملی کنار پیاتزا بودند، البته تندروان در المپیک توکیو در کنار آلکنو به عنوان مربی تیم حضور داشت و علیزاده هم به عنوان دستیار و مربی در زمان عطایی در کنار او در تیم ملی حضور داشت.

حالا با توجه به نظر پیاتزا و تغییر در کادر فنی تیم ملی احتمالا نفراتی همچون عادل غلامی، آرش صادقیانی، رحمان محمدی راد، علی فتاحی، پیمان اکبری و غلامرضا مومنی مقدم به پیاتزا معرفی می‌شوند تا بتواند از بین این نفرات دو مربی را به عنوان دستیار در کنار خودش انتخاب کند.

البته در این میان برخی گزینه‌ها از جمله غلامرضا مومنی مقدم جزو مربیانی است که به نظر می‌رسد حضورش در تیم ملی متحمل‌تر است. مومنی مقدم جزو مربیان جوانی است که در تیم ملی والیبال جوانان افتخارات زیادی کسب کرده؛ او تاکنون به دو قهرمانی در آسیا و دو قهرمانی در جهان در رده سنی جوانان رسیده است. پیش ازاین هم عنوان شده که او جزو گزینه‌های مورد نظر پیاتزا است و شاید به همین دلیل است که قرارداد او با تیم جوانان دیگر تمدید نشد.شاگردان جوان مومنی مقدم در شهریورماه امسال با شکست تیم‌های لهستان، کانادا، کره جنوبی، پورتوریکو و قزاقستان، آرژانتین، آمریکا و ایتالیا به عنوان قهرمانی رسیدند.

رحمان محمدی راد هم جزو مربیانی است که نام او در لیست دیده می‌شود، محمدی راد در حال حاضر هدایت تیم مهرگان نور را برعهده دارد؛ تیمی که در ابتدای فصل شرایط خوبی نداشت اما با حضور محمدی راد توانست تا حدودی شرایط بهتری پیدا کند و هم اکنون در رده هشتم جدول قرار دارد. محمدی راد در زمان هدایت ولاسکو در تیم ملی والیبال ایران به عنوان مربی در تیم ملی حضور داشت.

از دیگر گزینه‌ها عادل غلامی است که به نظر می‌رسد شانس کمی داشته باشد؛ غلامی هدایت تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی زیر ۱۹ سال جهان را برعهده داشت اما برخلاف دو دوره قبل، شاگردان غلامی این بار نتوانستند روی سکو باشند و به عنوان چهارمی رسیدند. نتیجه‌ای که انتقادات زیادی را هم به دنبال داشت.

علی فتاحی هم یکی دیگر از گزینه‌های دستیاری پیاتزاست؛ او در زمان پائز هم در تیم ملی حضور داشت و باید دید آیا این بار هم شانس حضور در نیمکت تیم ملی را خواهد داشت یا خیر. در کنار این نفرات گزینه‌هایی دیگر همچون پیمان اکبری هم نامش مطرح می‌شود که البته بعید می‌رسد او به تیم ملی بیاید چرا که اکبری سرمربی تیم ملی والیبال ب است، البته اکبری سال‌ها به عنوان مربی در کنار ملی‌پوشان والیبال بوده است. او در زمان پائز هم در کنار این مربی گمنام فرانسوی حضور داشت و پس از اخراج او از تیم ملی، اکبری هدایت تیم ملی ایران را در لیگ ملت‌های ۲۰۲۴ برعهده گرفت.