۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۳

تکمیل مرحله‌ای باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا(س) تا ماه رمضان

مدیرکل حوزه شهردار تهران بر تکمیل مرحله‌ای باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا(س) تا ماه رمضان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدطیب صحرایی، مدیرکل حوزه شهردار تهران از پروژه باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س) بازدید کرد و با نصرالله آبادیان سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حمیدرضا غلامزاده نطنزی سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران و سایر مدیران شهری به گفت‌وگو پرداخت.

مدیرکل حوزه شهردار تهران با اشاره به پیشرفت قابل توجه پروژه باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: کار انجام‌شده تاکنون اقدامی ارزشمند و قابل توجه است و می‌تواند به یک نقطه قوت مهم در مدیریت شهری تبدیل شود؛ اما کار خوب را باید به‌خوبی و با کیفیت شایسته به مرحله نهایی رساند.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مرحله‌ای برای تکمیل بهره‌برداری پروژه، افزود: پس از افتتاح این پروژه بزرگ وارد فصل جدیدی از کار خواهیم شد و لازم است در ماه‌های پیش‌ِرو و مطابق با مناسبت‌های پیش‌رو، کاربری‌های مختلف به‌تدریج به باغ‌راه اضافه شود.

صحرایی با اشاره به فاصله زمانی ۲۲ روزه میان ولادت حضرت زهرا (س) تا ولادت امیرالمومنین (ع) گفت: این مقطع زمانی فرصت مهمی است و باید گام بعدی پروژه در همین فاصله برداشته شود.

وی همچنین تأکید کرد: از ولادت امیرالمومنین (ع) تا نیمه شعبان و دهه فجر نیز باید مرحله دیگری از توسعه و تجهیز باغ‌راه انجام شود.

مدیرکل حوزه شهردار تهران در پایان تصریح کرد: هدف آن است که تا فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س) با سطحی فراتر از انتظار و با کامل‌ترین میزان آمادگی در اختیار شهروندان قرار گیرد.

در ادامه جلسه هماهنگی پروژه باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)، آخرین گزارش‌های اجرایی ارائه و روند آماده‌سازی بخش‌های مختلف طرح بررسی شد و با دستور مدیرکل حوزه شهردار بر استمرار همکاری میان واحدهای اجرایی شهرداری برای تکمیل اقدامات نهایی و فراهم‌سازی شرایط افتتاح تأکید شد.

