به گزارش خبرگزاری مهر، محمدطیب صحرایی، مدیرکل حوزه شهردار تهران از پروژه باغراه حضرت فاطمه زهرا (س) بازدید کرد و با نصرالله آبادیان سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حمیدرضا غلامزاده نطنزی سرپرست مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران و سایر مدیران شهری به گفتوگو پرداخت.
مدیرکل حوزه شهردار تهران با اشاره به پیشرفت قابل توجه پروژه باغراه حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: کار انجامشده تاکنون اقدامی ارزشمند و قابل توجه است و میتواند به یک نقطه قوت مهم در مدیریت شهری تبدیل شود؛ اما کار خوب را باید بهخوبی و با کیفیت شایسته به مرحله نهایی رساند.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی مرحلهای برای تکمیل بهرهبرداری پروژه، افزود: پس از افتتاح این پروژه بزرگ وارد فصل جدیدی از کار خواهیم شد و لازم است در ماههای پیشِرو و مطابق با مناسبتهای پیشرو، کاربریهای مختلف بهتدریج به باغراه اضافه شود.
صحرایی با اشاره به فاصله زمانی ۲۲ روزه میان ولادت حضرت زهرا (س) تا ولادت امیرالمومنین (ع) گفت: این مقطع زمانی فرصت مهمی است و باید گام بعدی پروژه در همین فاصله برداشته شود.
وی همچنین تأکید کرد: از ولادت امیرالمومنین (ع) تا نیمه شعبان و دهه فجر نیز باید مرحله دیگری از توسعه و تجهیز باغراه انجام شود.
مدیرکل حوزه شهردار تهران در پایان تصریح کرد: هدف آن است که تا فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، باغراه حضرت فاطمه زهرا (س) با سطحی فراتر از انتظار و با کاملترین میزان آمادگی در اختیار شهروندان قرار گیرد.
در ادامه جلسه هماهنگی پروژه باغراه حضرت فاطمه زهرا (س)، آخرین گزارشهای اجرایی ارائه و روند آمادهسازی بخشهای مختلف طرح بررسی شد و با دستور مدیرکل حوزه شهردار بر استمرار همکاری میان واحدهای اجرایی شهرداری برای تکمیل اقدامات نهایی و فراهمسازی شرایط افتتاح تأکید شد.
