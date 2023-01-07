برگزاری مناقصه ساماندهی باغ راه حضرت فاطمه زهرا پس از ۱۵ سال

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در آئین افتتاح مراکز توانمندسازی کوثر و بهسازی و نوسازی ۴۰۰ معبر از بافت فرسوده شهر تهران با بیان اینکه همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه بیستمین و بیست و یکمین شنبه امید افتخار مختص بانوان است گفت: بانوان ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و خانواده و فرزندان بر محور مادران شکل می‌گیرند.

وی ادامه داد: شورای ششم و مدیریت شهری ششم اقدامات خود را مبتنی بر مشارکت با مردم و خاکساری مردم قرار داد هیچکس نمی‌تواند مشکلات فعلی و اقتصادی را کتمان کند اما هیچ راهی جز دست به دست هم دادن و به اصالت انقلاب بازگشتن وجود ندارد.

زاکانی گفت: این قول را می‌دهم که با تمام وجود در خدمت کارآفرینان هستیم و آنچه را که وظیفه داریم به نحو احسن انجام می‌دهیم.

شهردار تهران با اشاره به تعمیر آسفالت در معابر گفت: از سال ۹۶ تا نیمه سال گذشته ۳۵ هزار تن در معابر بزرگ مقیاس در این یک سال گذشته حدود ۳۲ هزار تن در معابر کوچک مقیاس آسفالت ریزی شده است.

وی با اشاره به سامانه من شهردارم گفت: از دی ماه به پروژه‌های محلی توجه کردیم و دنبال کردن این پروژه‌ها را در دستور کار قرار دادیم و اولین مرحله این مشارکت پذیری را با همکاری ۳۵۰ هزار نفر از شهروندان پیش بردیم.

زاکانی ادامه داد: اولویت‌های مورد نیاز محلات را خود مردم از طریق کار کارشناسی مشخص می‌کنند و گام بعدی ما استفاده از نظرات مردم در تمام پروژه‌های شهری و سپس نظارت مردم به فعالیت مدیریت شهری است.

شهردار تهران با اشاره به باغ راه حضرت زهرا گفت: بعد از ۱۵ سال مناقصه این کار انجام شد و به زودی آغاز عملیات یک و نیم کیلومتر آن آغاز می‌شود.