۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴

هاشمی: دانشجویان آینده‌ساز نظام سلامت هستند

شیراز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پیامی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو، تلاش علمی و اجتماعی دانشجویان را نویدبخش آینده‌ای روشن برای نظام سلامت کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی با گرامیداشت روز دانشجو، ۱۶ آذر را یادآور فصل پرافتخار ایستادگی و آزادگی دانشجویان در تاریخ معاصر عنوان کرد و گفت: این روز نمادی از آگاهی نسل جوان و تعهد آنان به استقلال، پیشرفت و سرافرازی میهن است.

وی با اشاره به نقش اثرگذار دانشجویان این دانشگاه در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه سلامت ادامه داد: حضور پویا و خلاق دانشجویان، موتور محرک تحول و زمینه‌ساز تحقق عدالت در سلامت جامعه به شمار می‌آید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۶ آذر، ضمن قدردانی از تلاش‌های دانشجویان، اظهار امیدواری کرد که با بهره‌گیری از توان علمی و انسانی نسل جوان، آینده‌ای توانمند و سرشار از پیشرفت برای دانشگاه و حوزه سلامت رقم بخورد.

