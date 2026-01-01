به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «گمشده و عشق»، «آواز گنجشک‌ها»، «پدربزرگ‌ها»، «مدرسه پیرمردها»، «بابای باحال»، «تا بلندای آسمان»، «کد ۸»، «طوفان بی پایان»، «حمله به اچ ۳»، «همه چی رو می‌دونم»، «بی تو هرگز»، «بادی که در مرغزار وزید»، «هامکا و سیتی راهام»، «بامزی و تاندربل»، «تعطیلات ۸ بیتی»، «ماجرای سفر»، «خرس قهرمان»، «پرویز خان»، «زندگی شگفت انگیز»، «خانواده ملیله چی»، «تنها در خانه ۵»، «خانه رویایی»، «وقتی تو خواب بودی»، «پاکباخته»، «مشت افسانه‌ای»، «شکار شیاطین»، «مغز متفکر»، «مهر پدری»، «پسر کابلی»، «باجه تلفن»، «آشپز باشی»، «۴۷ رونین»، «اسکیت های نقره‌ای»، «ترور»، «دریا سالار»، «جدال مرد و زنبور»، «هور در آتش»، «در جستجوی خوشبختی»، «غذاهای کونگ فوکار»، «عصر یخبندان ۶»، «ایلیا جستجوی قهرمان»، «رویای جیمی»، «حریف دل»، «هیولای دریایی»، «دکتر شکلات ۱»، «نجات یافتگان»، «فرشته‌ها با هم می‌آیند»، «فورد در برابر فراری» و «سونیک»؛ پنجشنبه، جمعه و شنبه ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دی از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک و «آواز گنجشک‌ها»

فیلم سینمایی «گمشده و عشق» به کارگردانی «پینگ سانایان»، پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی اندی لا و بوران جینگ؛ داستان مردی ساده و زحمتکش به نام لی ژه‌کوان را روایت می‌کند که پسر دو ساله‌اش سال‌ها پیش ربوده شده و زندگی‌اش از همان روز برای همیشه تغییر کرده است. او بیش از پانزده سال، بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر، با موتور سیکلتش از شهری به شهر دیگر می‌رود و با چسباندن عکس پسرش، به دنبال کوچک‌ترین نشانه‌ای از او می‌گردد.

فیلم سینمایی «آواز گنجشک‌ها» به کارگردانی مجید مجیدی جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم به داستان مرد ساده و میانسالی به نام کریم می‌پردازد. وی در یک مزرعه پرورش شترمرغ کار می‌کند. برحسب اتفاق یکی از شترمرغ‌ها از مزرعه فرار می‌کند. کریم چند روزی او را جستجو می‌کند، اما موفق نمی‌شود بی ابدش و در نتیجه از کار اخراج می‌شود. این بهانه‌ای می‌شود که برای اولین بار به شهر برود.

رضا ناجی، حامد آغازی، پویا صالحی، شبنم اخلاقی و کامران دهقان در فیلم سینمایی «آواز گنجشک‌ها» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «پدربزرگ‌ها» به کارگردانی سانتیاگو ریکوایجو پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۲۳:۵۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کارلوس ای گله سیاس، روبرتو آلوارز و ریمون باریا خواهیم دید: سه پدربزرگ که در دوران جوانیشان در حرفه خود مشغولیت بالایی داشتند؛ حالا در دوران بازنشستگی، صرفاً درگیر نوه‌هایشان هستند. آنها به هر کجا برای کار مراجعه می‌کنند، صاحبان کار افراد جوان استخدام می‌کنند. در نهایت آنها تصمیم می‌گیرند با تجربیاتی که از کار در دوران جوانیشان داشته‌اند؛ استفاده کنند و کارآفرین شوند و یک مهد کودک تأسیس کنند.

فیلم سینمایی «مدرسه پیرمردها» به کارگردانی سیدعلی سجادی‌حسینی جمعه ۱۲ دی ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم خواهیم دید: پسران آقای پاک نهاد مؤسس مدرسه ناشنوایان به بهانه اینکه پدر به خارج از کشور رفته است می‌خواهند ساختمان قدیمی مدرسه را خراب کنند و جای آن پاساژ بنا کنند. نوه پیشکار آقای پاک نهاد برحسب تصادف در می‌یابد که او برخلاف گفته پسرانش در جایی نگهداری می‌شود که به نظر می‌رسد که مدرسه پیرمردها باشد.

سعید پورصمیمی، اکبر عبدی، زنده‌یاد مهدی فتحی، گوهر خیراندیش، زنده‌یاد جعفر بزرگی، زنده‌یاد جمال اجلالی و علیرضا رئیسی در فیلم سینمایی «مدرسه پیرمردها» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «بابای باحال» به کارگردانی لِئا لاندو جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۸ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی احمد سیلا، اسماعیل بانگورا و زابو برِیتمان؛ درباره تام کمدیَنی است که همسر خود را به دلیل مریضی از دست داده است. پسرِ تام گابریل، مدتی است که با سیلوی مادرِ همسرش زندگی می‌کند. تام تصمیم می‌گیرد تا گابریل را پیشِ خود بیاورد. او که هنوز خانه‌ای ندارد مجبور می‌شود برای مدتی در یکی از اتاق‌های خانه رفیقِ صمیمی‌اش اِتی‌یَن زندگی کند.

فیلم سینمایی «تا بلندای آسمان» به کارگردانی چائو دِنگ، بایمی یو و ژوانگ جو کیونگ جمعه ۱۲ دی ساعت ۲۳:۵۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی چائو دِنگ، یو بای و سوکسی رِن؛ درباره فی ما مرد جوانی است که همراه فرمانده‌اش، به عنوان جوان‌ترین فضانورد کشور به فضا اعزام شده است. هائووین ما پدر فی ما مهندسی خوش نام و موفقی بوده که بنا به دلایلی نامعلوم پلی که طراحی کرده، فرو می‌ریزد و این موضوع نه تنها باعث بی آبرویی و زندان رفتن هائووین می‌شود، بلکه باعث می‌شود که فی ما کودکی سخت و تحقیر آمیزی را بگذراند.

شبکه سه و «کد ۸»

فیلم سینمایی «کد ۸» به کارگردانی جف چان پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آرون آبرامز، الکس مالاری جونیور و هو چاو آمده است: شهر لینکولن سیتی اوضاع عجیبی دارد. از یک سو، انسان‌هایی که یک یا چند قدرت ماورایی دارند، تحت نظر جوانی به نام گارت گرد آمده و به رسمیت شناخته شده‌اند و از دیگر سو ربات‌های پلیس جایگزین انسان‌ها شده‌اند. در پی اعتراض مردم شهر لینکولن سیتی به حضور ربات‌های پلیس و خشونت آنها، به ظاهر مسئولان دست به اصلاحاتی می‌زنند. آنها این بار سگ‌های رباتیک را جایگزین آدم آهنی‌ها می‌کنند؛ آن هم با این وعده که این سگ‌های ماشینی هیچ آسیبی به مظنونین وارد نخواهند کرد. در همین احوال، ماده مخدری به نام سایک که از آب نخاع افراد با قدرت ماورایی تهیه می‌شود، به راحتی خرید و فروش شده و تجارتی پر سود به شمار می‌آید!

فیلم سینمایی جدید «طوفان بی پایان» به کارگردانی مایکل انگلرت و مالگورزاتا زومووسکا پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۲۴ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی نائومی واتس، دنیس اوهار، بیلی هاول، الیوت سامنر، پارکر سایرز، جاشوا رولینز و کارین پوتریه آمده است: پم مرد میانسالی است که در گروه امداد کوهستانی منطقه به صورت داوطلبانه فعالیت می‌کند. او چند سال پیش دو دختر خرسالش را که تنها ۵ و ۶ سال داشته‌اند را بر اثر نشت گاز از دست داده است. پم برای زنده نگاه داشتن یاد آنها و نیز فائق آمدن بر اندوه بودنشان، در هر سالروز آن حادثۀ تلخ به کوهستان رفته و سعی می‌کند تا زخم روحیاش را التیام بخشد. امسال اما؛ ادارة هواشناسی ورود توفان و بورانی سهمگین در کوهستان را پیش بینی می‌کند.

فیلم سینمایی «حمله به اچ ۳» به کارگردانی شهریار بحرانی جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۰ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: ستاد نیروهای هوایی عراق که از ابتدای جنگ با برتری هوایی ایران روبرو شده و قریب الوقوع بودن شکستن حصار آبادان را پیش بینی می‌کند، جهت حفاظت از هواپیمای استراتژیک میگ میراژ و توپولوف عراقی از گزند بمباران‌های هوایی و مصون ماندن آنها تا موقع شروع حمله ایران، تصمیم می‌گیرد آنها را به سه پایگاه بسیار دور افتاده در نزدیکی مرز اردن منتقل کند.

جعفر دهقان، زنده‌یاد محمد کاسبی و حسین یاری در فیلم سینمایی «حمله به اچ ۳» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «همه چی رو می‌دونم» به کارگردانی روبرتو لیپاری و دیوید سرژ جمعه ۱۲ دی ساعت ۲۴ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی روبرتو لیپاری، سرجیو فریسیا و روبرتا ریگانو خواهید دید: روبرتو فارغ‌التحصیل دانشگاه است اما او دست به هر کاری می‌زند خراب می‌شود. او حالا زیر دست یکی از دوستانش در بنگاه معامله املاک کار می‌کند و اصلاً موفق نیست. تا اینکه در یکی از روزها با مردی برخورد می‌کند که توانسته با کمک یک لپ تاپ و یک نرم افزار به ثروت بزرگی دست پیدا کند.

فیلم سینمایی «بی تو هرگز» به کارگردانی سانتیاگو رکوئیو شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم با بازی آدریان سوار، پاز وگا، رامون بارئا، ایوا سانتولاریا، پپه کاراسکو، کلارا آلونسو، نریا آریولا و آلوارو مانسو؛ درباره کارلوس مردی آرژانتینی و پر کار است که کل زندگیش کار و گوشی موبایلش شده است. او تمام مدت زندگی کنار همسر و دو فرزندش مشغول حرف زدن با گوشی یا چک کردن پیام‌ها می‌شود. او هیچ وقت به موقع سر قرارهای خانوادگی نمی‌رسد و زمانی هم که حضور دارد مشغول گوشی است.

شبکه چهار «بادی که در مرغزار وزید» را پخش می‌کند

فیلم سینمایی «بادی که در مرغزار وزید» به کارگردانی کن لوچ پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

داستان این فیلم با بازی کیلین مورفی و پاتریک دلانسی و لیام کانینگام؛ در سال ۱۹۲۰ میلادی اتفاق می‌افتد. در حالی که انگلیسی‌ها در همه جای بریتانیا حضور دارند و سربازان انگلیسی در حال کشت و کشتار مردم ایرلند هستند دو برادر به نام‌های تٍدی و دُمیین نیز برای آینده نامعلوم کشورشان ایرلند که تحت استعمار انگلیسی‌ها است نگرانند.

فیلم سینمایی جدید «هامکا و سیتی راهام» به کارگردانی فجار بوستومی جمعه ۱۲ دی ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی وینو جی باستیان، لادیا سینتیا بلا و انجاسمارا آمده است: سال ۱۹۴۵، زمانی که اندونزی مورد تهاجم هلند قرار می‌گیرد، فردی به نام هامکا با سفر به سراسر کشور زمینه ایجاد اتحاد مردم در برابر هلندی‌ها را فراهم می‌کند.

شبکه تهران

انیمیشن سینمایی «بامزی و تاندربل» به کارگردانی کریستین ریلتنیوس پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: بامزی با خواهرش ماریان به حیواناتی که در درخت قدیمی زندگی می‌کنند آذوقه می‌رساند. آنها می‌دانند که در این درخت گنجی پنهان شده است. گرگ‌ها داستان گنج را می‌شنوند و به دوستانشان خبر می‌دهند و برای پیدا کردن نقشه گنج به خانه بامزی می‌روند و باعث آتش سوزی می‌شوند.

فیلم سینمایی «تعطیلات ۸ بیتی» به کارگردانی مایکل داوز جمعه ۱۲ دی ساعت ۹ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جون دایان رافائل، استیو زان، نیل پاتریک هریس، وینزلو فگلی، سیروس آرنولد، سوفیا رید گانتزرت، سانتینو بارنارد و جیکوب لاوال خواهیم دید: جیک دویل با دخترش ارتباط نزدیکی دارد اما حاضر نیست برای او گوشی تلفن همراه تهیه کند. زمانی که دخترش به او اصرار می‌کند، جیک قسمتی از داستان کودکی‌اش را که مربوط به درخواست خرید نینتندو است برای دخترش تعریف می‌کند.

فیلم سینمایی جدید «ماجرای سفر» به کارگردانی فرانک کتلار جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بری آتسما، جیکوب درویگ و جورجینا وربان خواهیم دید: سوفی و هیوگو با هم قرار ازدواج گذاشته‌اند. آنها برای سفر به ایتالیا نزد خانواده ماریوس دوست قدیمی‌شان رفته‌اند.

انیمیشن سینمایی «خرس قهرمان» به کارگردانی کی ونگ شنبه ۱۳ دی ساعت ۹ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: خرس پدر به همراه پسرش شیء ها در یک بیابان زندگی می‌کردند تا اینکه این توله خرس جوان توسط یک جنایتکار شکار شده و در بازار سیاه فروخته می‌شود. حالا پدر این خرس در جستجوی او وارد یک شهر بزرگ می‌شود تا او را نجات دهد.

فیلم سینمایی «پرویز خان» به کارگردانی علی ثقفی شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: زمانی که پرویز دهداری، به عنوان مربی تیم ملی فوتبال انتخاب می‌شود از بازیکنانش می‌خواهد که فقط با روش او بازی کنند. اما بازیکنان سرشناس تیم ملی که با روش‌های او مخالف بودند تصمیم می‌گیرند به طور گروهی استعفا بدهند. با برگزاری کمیته انتضباطی، پرویز دهداری ابقاء و بازیکنان خاطی تنبیه می‌شوند. دهداری به کمک دستیارش تصمیم می‌گیرد برای پیدا کردن بازیکنان جدید تمام تیم‌های شهرستانی را جستجو کند و سرانجام یک تیم جوان اما با انگیزه را تشکیل می‌دهد.

شبکه نمایش و «شکار شیاطین»

فیلم سینمایی «زندگی شگفت انگیز» به کارگردانی فرانک کاپ را پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی جیمز استوارت، فرانک کاپ را، دانا رید و لیونل باریمور؛ روایتگر سرگذشت مردی است که از فرط نومیدی در آستانه خودکشی قرار گرفته، اما پس از ملاقاتی معجزه آمیز با یک فرشته شور و امید به زندگی را باز می‌یابد.

فیلم تلویزیونی «خانواده ملیله چی» به کارگردانی علی حسن زاده پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره خانواده‌ای است که پدرشان از دیرباز در حوزه صنایع‌دستی فعال است و دختران وی که همگی ازدواج کرده‌اند، در کنار همسران‌شان تحت سرپرستی پدر، در صدد توسعه صنعت دستی ملیله‌سازی، افزایش مقدار و کیفیت تولید، صادرات و اشتغال‌زایی هستند.

آتش تقی‌پور، فاطمه شکری، زنده‌یاد شهرام عبدلی، حسن اسدی، گلشن پیرخانقاه، علی الوانی، عباس ادیبی، هانیه عیوضی، محمدرضا بیات و رؤیا صالحی در فیلم تلویزیونی «خانواده ملیله چی» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «تنها در خانه ۵» به کارگردانی پیتر هویت پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

خلاصه داستان فیلم با بازی کریستین مارتین، جودل فرلاند، مالکوم مک‌داول و دبی میزار از این قرار است که: فین و الکس خواهر و برادری هستند که به همراه پدر و مادر به خاطر کار مادرشان از نیویورک به شهر دیگری می‌روند و در خانه‌ای جدید ساکن می‌شوند. اما چیزی نمی‌گذرد که خانه قدیمی با شایعه اطرافیان به محیطی ترسناک تبدیل می‌شود. پدر و مادر و الکس به این شایعات توجهی نمی‌کنند و فقط فین است که در خانه تله‌های بسیار گذاشته به دنبال رد پا می‌گردد.

فیلم سینمایی «خانه رویایی» به کارگردانی جیم شریدان پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی دنیل کریگ، ریچل وایس، نائومی واتس و مارتون سوکاس آمده است: بعد از وارد شدن به خانه روستایی جدیدشان اهالی خانه متوجه می‌شوند که صاحبان قبلی خانه در یک جنایت وحشیانه کشته شده‌اند.

فیلم سینمایی «وقتی تو خواب بودی» به کارگردانی جان ترتل‌تاب پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ساندرا بولاک، بیل پولمن، پیتر گلگر و جک واردن آمده است: لوسی دختر بلیط‌فروش در حالی که از زندگی یک‌نواخت و کسل‌بارش خسته شده است در آرزوی ازدواج با مشتری ثروتمند و همیشگی‌اش به سر می‌برد که از قضا روزی به وی حمله می‌شود مجبور می‌شود مرد را نجات دهد!

فیلم سینمایی «پاکباخته» به کارگردانی غلامحسین لطفی پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: استوار خراسانی به تهران منتقل می‌شود. او به اتفاق مادرش و همسرش زینت و خواهرش عاطفه و پسر کوچکش اسفندیار نزدیک کلانتری محل خدمتش خانه‌ای اجاره می‌کند که از قضا با آقارضی همسایه می‌شوند. آقارضی با خواهرش ملوک خانم و دو پسر خواهرش جواد و جعفر زندگی می‌کند، او برای جواد، عاطفه خواهر استوار خراسانی را خواستگاری می‌کند.

اکبر عبدی، علیرضا خمسه و مرحومه حمیده خیرآبادی در فیلم سینمایی «پاکباخته» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «مشت افسانه‌ای» به کارگردانی گوردون چان، پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جت لی، شینوبو ناکایاما و سی هو چین خواهیم دید: چن زن دانشجوی چینی دانشگاه توکیوی ژاپن، به شهر خود شانگهای بر می‌گردد و می‌فهمد که استاد رزمی‌اش کشته شده و ژاپنی‌ها مرتب هم باشگاهی‌های او را اذیت می‌کنند.

فیلم سینمایی جدید «شکار شیاطین» به کارگردانی سوکوانگ هوو پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی میائو زی، اندی آن، اندرو لین، شوانگ هونگ، سارا آلیو، جینگ گو، روی هان، آنسون لیونگ و جین وو؛ درباره یک افسر پلیس به نام هوانگ است که قصد دارد کارتل بزرگ مواد مخدر را از بین ببرد. این کارتل زیر نظر شهردار شهر سونگ‌پا اداره می‌شود که ژست مبارزه با فساد و جرم می‌گیرد، اما خودش دستانش آلوده است.

فیلم سینمایی «مغز متفکر» به کارگردانی ژرار اوری جمعه ۱۲ دی ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی ژان پل بلموندو، بورویل، دیوید نیون، ای لای والاک و سیلویا مونتی؛ داستان دو دزد دست و پا چلفتی فرانسوی است که نقشه یک دزدی بزرگ و خطرناک را می‌کشند.

فیلم سینمایی «پاکباخته» به کارگردانی غلامحسین لطفی جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «مشت افسانه‌ای» به کارگردانی گوردون چان جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «شکار شیاطین» به کارگردانی سوکوانگ هوو جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «مهر پدری» به کارگردانی پل ویتز جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کوین هارت، آلفری وودآرد و لیل رل هاری خواهیم دید: مت مرد جوانی است که همسرش لیزا باردار است و او سعی می‌کند که شرایط یک زندگی خوب را برای همسرش فراهم کند. لیزا باردار است و موقع وضع حمل یک شرایط خاص برایش پیش می‌آید که پزشکان کاری نمی‌توانند انجام دهند و لیزا فوت می‌کند. مت سعی می‌کند که از دخترش مدی مراقبت کند ولی مادر همسرش مخالف این است که بچه نزد مت باقی بماند و معتقد است که چون او یک مرد است نمی‌تواند از بچه خوب مراقبت نماید ولی مت می‌خواهد از مدی به تنهایی نگهداری کند.

فیلم سینمایی «پسر کابلی» به کارگردانی بن استیلر جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جیم کری، لسلی مان و متیو برودریک خواهیم دید: استیون، پس از جدایی از رابین احساس غم و تنهایی می‌کند. او در آپارتمان جدیدش با چیپ که برای نصب تلویزیونی کابلی آمده، آشنا می‌شود.

فیلم سینمایی «باجه تلفن» به کارگردانی جوئل شوماخر جمعه ۱۲ دی ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کالین فارل، کیفر ساترلند، فارست ویتاکر، رادا میشل، کیتی هلمز و پائولا جای پارکر خواهیم دید: استو در یک روز عادی برای زنگ زدن وارد باجه تلفن می‌شود اما زمانی که می‌خواهد خارج شود مردی به او زنگ زده و او را تهدید می‌کند که اگر از باجه خارج شود او را با اسلحه دوربین دار خواهد کشت.

فیلم سینمایی «آشپز باشی» به کارگردانی کلود زیدی شنبه ۱۳ دی ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لوئی دوفونس، ژان مارتین، ویتوریو کاپریولی و کلود زیدی خواهیم دید: چارلز داچمین خوراک شناسی مشهور و ناشر راهنمای مشهور رستوران داری، نبردی سخت علیه فست فود آغاز می‌کند تا هنر آشپزی فرانسوی را نجات دهد.

فیلم سینمایی «پسر کابلی» به کارگردانی بن استیلر شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «باجه تلفن» به کارگردانی جوئل شوماخر شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «۴۷ رونین» به کارگردانی کارل لینچ شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کیانو ریوز، هیرویوکی سانادا، رینکو کیکوچی و کو شیباساکی خواهیم دید: کای جنگجویی است که به اویشی رهبر چهل و هفت رونین می‌پیوندد تا از رئیسشان که به آنها خیانت کرده انتقام بگیرند.

فیلم سینمایی «اسکیت‌های نقره‌ای» به کارگردانی مایکل لاکشین شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی فدور فدوتو، سونیا پریس، یوری بوریسوف و کیریل زایتسو خواهید دید: در آستانه ورود به قرن بیست در شهر سن پترزبورگ، دختری به نام آلیسا در خانواده‌ای اشرافی زندگی می‌کند که پدرخوانده‌اش یکی از وزرای پادشاهی تزار روسیه است. آلیسا به علم آموزی و به خصوص به شیمی علاقه زیادی دارد ولی تحصیل در دانشگاه برای دختران ممنوع است. مندلیوف شیمی دان بزرگ روس تعدادی از دختران را به صورت غیر رسمی پذیرش می‌کند ولی در صورت قبولی به اجازه پدر یا همسر نیاز است.

فیلم سینمایی «ترور» به کارگردانی خیرالله تقیانی پور شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم روایتگر ماجرای ترور نافرجام حاج قاسم در کرمان است و اهمیت نقش حاج قاسم در منطقه و شجاعت و ذکاوت فرماندهی این سردار بزرگ را روایت می‌کند.

فرهاد قائمیان، انوش معظمی، رامین راستاد، مهدی سلوکی، افشین سنگ‌چاپ، یدالله شادمانی، محمدحسین لطیفی، هدایت هاشمی، شهرام ابراهیمی و نانت تومه در فیلم سینمایی «ترور» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «دریا سالار» به کارگردانی کیم هان مین شنبه ۱۳ دی ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی مین سیک چوی، سونگ ریونگ ریو، جین وونگ جو، میونگ گون کیم؛ درباره نبردِ تاریخی میونگ نیانگ در سال ۱۵۹۷ است که طیِ آن دریاسالار یی سان به یک پیروزیِ افسانه‌ای دست یافت.

فیلم سینمایی «جدال مرد و زنبور» به کارگردانی دیوید کر شنبه ۱۳ دی ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی روآن اتکینسون، دنیل فرن و چیزی آکودولو آمده است: ترور به تازگی در شرکت خدماتی سرایداران استخدام شده است. او را برای سرایداری به صاحب خانه متمولی معرفی می‌کنند تا در زمان مسافرت صاحب خانه و همسرش، ترور به عنوان سرایدار از خانه و سگ خانواده به نام کاپ کیک مراقبت کند. خانه مدرن است و تمامی درهای ورودی الکترونیکی است و شامل سیستم هشدار می‌باشد. با ورود ترور به خانه یک زنبور سمج همراه او وارد خانه می‌شود. در کل طول مدتی که صاحب خانه به سفر رفته است او درگیر پیدا کردن راهی برای از بین بردن زنبور می‌شود.

شبکه افق

فیلم سینمایی «هور در آتش» به کارگردانی عزیزالله حمیدنژاد پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: بابا عقیل قرار است با پسرش رحمت در پشت جبهه ملاقات کند. پسر بر سر قرار نمی‌آید. پیرمرد همسنگر او را می‌بیند که شهید شده است. از این رو برای یافتن او بی‌تاب و مصمم شده و به همراه یک نوجوان قایق‌ران راهی جبهه‌های هور می‌شود.

مهدی فقیه، مهدی قلی پور، محمدرضا مهدوی، علیرضا یزدان خواه، محمد گوهری و حسین یاری در فیلم سینمایی «هور در آتش» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «در جستجوی خوشبختی» به کارگردانی گابریل موچینو، جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ویل اسمیت، جیدن اسمیت، تندی نیوتون، دن کستلانتا و میشل کروزیک آمده است: کریس گاردنر سیاه پوست، خرده فروش اسکنرهای پزشکی در سال ۱۹۸۱ است که به همراه لیندا و پسر کوچکش کریستوفر در سانفرانسیسکو زندگی بسیار سختی دارند. وضع مالی کریس بسیار بد است. او که توانایی پرداخت اجاره خود را ندارد صاحبخانه‌اش بیرونش کرده و از این رو لیندا نیز او را ترک می‌کند.

شبکه کودک «عصر یخبندان ۶» را پخش می‌کند

انیمیشن سینمایی «غذاهای کونگ فوکار» به کارگردانی هایپنگ سان پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: سوپر بائو یک نان بخارپز شده بی گناه و پرشور، سختی‌های ناگفته‌ای را پشت سر می‌گذارد و در نهایت تبدیل به یک قهرمان بزرگ می‌شود که دنیای غذاها را نجات می‌دهد.

انیمیشن سینمایی «عصر یخبندان ۶» به کارگردانی جان سی. دانکین جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: کراش و ادی که همیشه مشغول شیطنت و خوش‌گذارنی هستند این بار به‌خاطر اخطارهای اعضای خانواده و کنترلی که از جانب خواهرشان، الی می‌شوند، خسته شده و تصمیم به مستقل‌شدن می‌گیرند. آن‌ها بعد از ترک خانه وارد دنیای گمشده می‌شوند و با آرسن و نیروهایش روبه‌رو می‌شوند. باک که همیشه درگیر مبارزه با دایناسورها است، آن‌ها را نجات می‌دهد و ماجرای قدرت‌طلبی آرسن را برایشان تعریف می‌کند.

فیلم سینمایی «ایلیا جستجوی قهرمان» به کارگردانی سید علی موسوی‌نژاد شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

این فیلم درباره آرش پسر نوجوان و گیمر معروف شهر است که در بازی‌های استریم بین‌المللی شکست نمی‌خورد. یک روز او به یک بازی معروف جهانی دعوت می‌شود تا به همراه دوستانش از کشورهای مختلف، برای بردن جایزه‌ی بازی تلاش کند. آرش پس از شروع بازی متوجه می‌شود این یک بازی معمولی نیست و در واقع در آن تحریف تاریخ رخ داده است.

علی زکریائی، بهار نوحیان، محمد جهانپا و حامد عزیزی در فیلم سینمایی «ایلیا، جستجوی قهرمان» بازی کرده‌اند.

شبکه امید

فیلم سینمایی جدید «رؤیای جیمی» به کارگردانی مایکل جی. سارنا پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی اندرو ابلسون، آدرین باربو و ورونیکا بونل؛ درباره جیمی پسربچه‌ای ۱۲ ساله است که پس از درگذشت پدرش، دوران سختی را می‌گذراند و برای فرار از غم و اندوه، به رویاپردازی درباره مربیگری حیوانات پناه برده است. این خیال‌پردازی‌ها باعث شده او در مدرسه و روابط اجتماعی دچار مشکل شود. مادر جیمی برای تغییر روحیه او، تصمیم می‌گیرد پسرش را برای تعطیلات تابستانی به خانه پدربزرگش در حومه شهر بفرستد.

فیلم سینمایی «حریف دل» به کارگردانی رضا گنجی جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم درباره پسری به نام سعید است که در سال آخر دبیرستان تحصیل می‌کند. او بدون اطلاع مادر و پدربزرگش، به ورزش کشتی می‌پردازد و به زودی استعدادش مورد توجه مربیان قرار می‌گیرد. پدربزرگ سعید که خود از پیشکسوتان ورزش است، زودتر از مادر سعید، موضوع را می‌فهمد و شادی خود را پنهان می‌کند.

زنده‌یاد جمشید مشایخی، فاطمه گودرزی، شاهد احمدلو، ثریا قاسمی، بهناز جعفری، رامین راستاد و ستاره اسکندری در فیلم سینمایی «حریف دل» هنرنمایی کرده‌اند.

انیمیشن سینمایی «هیولای دریایی» به کارگردانی کریس ویلیامز شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این انیمیشن ماجرای دختری جوان به نام میسی برامبل را دنبال می‌کند که در کشتی جیکوب هالند، شکارچی افسانه‌ای هیولاها به‌دنبال شکوه، شهرت و ماجراجویی‌های بزرگ است. داستان در دوره‌ای اتفاق می‌افتد که موجودات دریایی عظیم کشتی‌های بی‌دفاع را به وحشت می‌اندازند.

شبکه سلامت همراه با زیرنویس ویژه ناشنوایان

فیلم سینمایی «دکتر شکلات ۱» به کارگردانی ناگومو سی‌ایچی و ساکوما نوریوشی جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی کنتارو ساکاگوچی، شیرویاما نوا و ناناسه نیشینو آمده است: در دنیای زیرزمینی و مخفی پزشکی ژاپن، تیمی ناشناس و فوق العاده حرفه‌ای وجود دارد که جراحی‌های بسیار خطرناک و پیچیده را با موفقیت انجام می‌دهد. رئیس این گروه، بر خلاف تمام انتظارات، یک دختر نابغه ۱۰ ساله به نام یویی تراشیما است که به عنوان دکتر شکلات شناخته می‌شود.

فیلم سینمایی «نجات یافتگان» به کارگردانی زنده‌یاد رسول ملاقلی پور جمعه ۱۲ دی ساعت ۲۴ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: بیماران یک بیمارستان صحرایی در جبهه پس از بمباران عراقی‌ها به همراه مددکاران و پزشکان با چند آمبولانس به سمت مریوان حرکت می‌کنند، اما در راه راننده یک آمبولانس به همراه تنی چند از مجروحان شهید می‌شوند و تنها یک مددکار به نام مریم و یک مجروح جنگی به نام رضا زنده می‌مانند.

عاطفه رضوی، علی یعقوب زاده، زنده‌یاد جمشید اسماعیل خانی در فیلم سینمایی «نجات یافتگان» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «فرشته‌ها با هم می‌آیند» به کارگردانی حامد محمدی شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

این فیلم روایتگر داستان زندگی روحانی جوانی به نام احمد است که با همسرش لیلا زندگی را به سختی و تنگدستی می‌گذرانند. احمد برای تأمین معاش خانواده، در کنار تحصیل در حوزه، به کار برق کشی ساختمان نیز اشتغال دارد و به همین خاطر بعضاً از سوی هم درس‌هایش نیز مورد شماتت واقع می‌شود.

شبکه فراتر (۴k) و «فورد در برابر فراری»

فیلم سینمایی «فورد در برابر فراری» به کارگردانی جیمز منگولد پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی کریستین بیل، مت دیمون، جان برنثال و کترینا بلف؛ خواهیم دید: کارول شِلبی و کِن مایلز رفقای قدیمی هستند که آخرین گفتگویشان به نزاع و درگیری فیزیکی و پرتاب آچار کِن به سوی کارول ختم شده است! کارول شِلبی تنها رانندة آمریکایی است که یک بار در مسابقات اتومبیلرانی لِمَن به پیروزی رسیده است. کارول با وجودی که جوان است، به دلیل ناراحتی قلبی، رانندگی را کنار گذاشته و به تقویت موتور اتومبیل برای شرکت در مسابقات و فروش اتومبیل روی آورده است. کن مایلز هم مکانیک و رانندة حرفه ایِ بداخم و انزواطلبی است که سال‌ها پیش از انگلیس به آمریکا مهاجرت کرده و اکنون با همسر و پسرش زندگی می‌کند. او به تازگی به واسطة بدهی مالیاتی گاراژ خود را از دست داده و اوضاع مالی خوبی ندارد.

فیلم سینمایی «سونیک» به کارگردانی جف فاولر جمعه ۱۲ دی ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی جیم کری، بن اسوارتس، بِن شوارتز و جیمز مارس دن خواهیم دید: سونیک جوجه تیغی آبی رنگی است که می‌تواند با سرعتی بیش از ۴۰۰ کیلومتر بر ساعت، بدود و حتی می‌تواند با قدرت پاهایش برق تولید کند. سونیک ده سال است که در جنگلی در نزدیکی شهری کوچک، خود را مخفی کرده است و در تنهایی روزگار می‌گذراند. تا اینکه او شبی در زمین بیسبال هیجان زده شده و با سرعت زیادش انفجار الکتریکی ایجاد کرده و این انفجار باعث قطع برق کل شهر می‌شود.