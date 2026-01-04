رشد ۵۰ درصدی امنیت کرمانشاه با همراهی پلیس و اصناف

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس اتاق اصناف و جمعی از رؤسای اتحادیهها و نمایندگان بازاریان کرمانشاه، اظهار کرد: پلیس همانند گذشته در کنار اصناف متعهد و بازاریان انقلابی قرار دارد و اجازه هیچگونه تعرضی به این قشر زحمتکش را نخواهد داد.
وی با اشاره به مأموریت ذاتی نیروی انتظامی در حفظ نظم و امنیت جامعه افزود: آنچه برای پلیس اهمیت ویژه دارد، ایجاد آرامش پایدار برای شهروندان و همه اقشار جامعه است؛ آرامشی که نتیجه حضور مستمر نیروهای انتظامی در میدان خدمترسانی است.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه شاخصهای امنیتی استان طی سه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است، تصریح کرد: افزایش ۵۰ درصدی امنیت در کرمانشاه نشاندهنده تلاش هدفمند و مؤثر مجموعه انتظامی در تثبیت امنیت واقعی در سطح استان است.
سردار حاجیان در ادامه با قدردانی از نقش اصناف در پویایی اقتصادی شهر گفت: بازاریان و کسبه بهعنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی نقش مهمی در زنده نگه داشتن جریان تولید، توزیع و تأمین نیازهای مردم دارند و حضور فعال آنان ضامن پایداری اقتصاد محلی است.
وی با اشاره به پایبندی اصناف کرمانشاه به ارزشهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: این قشر همواره در مسیر ولایتمداری و همراهی با نظام حرکت کرده و در برابر فضاسازیها و تبلیغات رسانهای دشمنان هوشیارانه عمل کردهاند.
فرمانده انتظامی استان در پایان تأکید کرد: پلیس وظیفه خود میداند با همه توان از اصناف و بازاریان حمایت کند و با حضور مقتدرانه در سطح شهر، امنیت محیطهای کاری و زندگی شهروندان را حفظ نماید.
