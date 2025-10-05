کاهش ۵۰ درصدی سرقت و ۵۴ درصدی شرارت در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، که به مناسبت هفته نیروی انتظامی در ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد پلیس استان در حوزه‌های مختلف انتظامی، امنیتی و اجتماعی، از کاهش چشمگیر جرائم و ارتقای احساس امنیت عمومی در میان شهروندان خبر داد.

وی با تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از حضور استاندار در جمع فرماندهان انتظامی استان اظهار کرد: به لطف خداوند متعال و با مدیریت جهادی، علمی و راهبردی دکتر حبیبی به عنوان مسئول ارشد استان، امروز شاهد توفیقات ارزشمندی در حوزه نظم و امنیت هستیم و استان کرمانشاه در اغلب شاخص‌های ارزیابی انتظامی، به عنوان یکی از استان‌های برتر کشور شناخته شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه مقابله با جرائم، از کاهش قابل توجه سرقت‌ها در دو سال گذشته خبر داد و افزود: در این مدت و به‌ویژه در شش‌ماهه نخست سال جاری، وقوع سرقت‌ها در سطح استان حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است که این دستاورد نتیجه برنامه‌ریزی هدفمند پلیس، پشتیبانی استانداری و اجرای طرح‌های نوآورانه در حوزه کشف جرم بوده است.

سردار حاجیان در ادامه از کاهش ۵۴ درصدی وقوع جرائم خشن و شرارت‌ها خبر داد و گفت: برخورد قاطع پلیس با پدیده‌هایی چون چاقوکشی و قمه‌کشی در کنار اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه، موجب شده تا احساس امنیت عمومی در سطح جامعه به شکل محسوسی افزایش یابد.

وی با اشاره به اقدامات فناورانه پلیس استان، تصریح کرد: در راستای ارتقای هوشمندسازی پلیس، طرح توسعه «هر کلانتری یک شهر» در کرمانشاه اجرا شده و ۱۱ کلانتری استان به سامانه‌های پایش تصویری و بانک‌های اطلاعاتی مجهز شده‌اند. به واسطه این اقدام، نرخ کشف جرائم به ۷۰ درصد رسیده که ۱۸ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

فرمانده انتظامی استان در ادامه سخنان خود به بهبود وضعیت تصادفات درون‌شهری اشاره کرد و گفت: با همکاری شهرداری و دستگاه‌های اجرایی، اصلاحات هندسی متعددی در محورهای حادثه‌خیز شهر کرمانشاه انجام شده و میزان تصادفات منجر به فوت در برخی بزرگراه‌ها تقریباً به صفر رسیده است.

وی ضمن تقدیر از همراهی دستگاه قضایی استان، از آمادگی پلیس برای گسترش همکاری‌های فنی و میدانی با سایر نهادها خبر داد و اظهار داشت: گسترش سامانه‌های پایش تصویری و توسعه زیرساخت‌های هوشمند، به پلیس این امکان را می‌دهد تا مناطق جرم‌خیز را به صورت دقیق و لحظه‌ای رصد کند که تحقق این هدف نیازمند حمایت همه دستگاه‌هاست.

سردار حاجیان در پایان با اشاره به نتایج آخرین افکارسنجی‌ها خاطرنشان کرد: به لطف تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی و حمایت‌های استاندار کرمانشاه، میزان رضایتمندی عمومی از عملکرد پلیس ۱۲ پله نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این موفقیت حاصل اعتماد مردم و مدیریت هوشمندانه استاندار است که همواره بر تعامل و رویکرد علمی در مدیریت استان تأکید دارند.