  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱

سردار حاجیان: نیروی انتظامی آماده جان‌فشانی برای امنیت مردم است

سردار حاجیان: نیروی انتظامی آماده جان‌فشانی برای امنیت مردم است

کرمانشاه - فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در مراسم تشییع پیکر شهید امیرحسین شیخی در هرسین، بر آمادگی کامل نیروی انتظامی برای دفاع از امنیت مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید امیرحسین شیخی که در استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسیده بود، صبح پنجشنبه در شهرستان هرسین برگزار شد. این مراسم با حضور سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، جمعی از مسئولان و خانواده‌های معزز شهدا و مردم برگزار گردید.

سردار حاجیان در این مراسم با گرامیداشت مقام شهید شیخی اظهار داشت: این شهید والامقام افتخاری برای مردم استان کرمانشاه و به‌ویژه مردم شریف شهرستان هرسین هستند. جانفشانی این عزیزان نشان‌دهنده پایبندی و شجاعت نیروهای انتظامی در دفاع از امنیت کشور است.

وی افزود: نیروی انتظامی همواره مأموریتی سنگین بر دوش دارد و شجاع‌ترین افراد در این لباس خدمت می‌کنند، چرا که می‌دانند باید جان خود را در طبق اخلاص گذاشته و برای امنیت مردم فداکاری کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با تأکید بر آمادگی کامل نیروی انتظامی برای دفاع از امنیت و کیان جمهوری اسلامی گفت: با افتخار اعلام می‌کنیم که کارکنان انتظامی همواره آماده جان‌فشانی برای امنیت مردم هستند و از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

سردار حاجیان با یادآوری فرمایش امام خمینی (ره) که «خانواده شهدا چشم و چراغ ملتند»، گفت: خانواده‌های شهدا نماد صبر، استقامت و متانت هستند و ما باید قدر این خانواده‌های عزیز را دانسته و از آنها الگو بگیریم.

وی در پایان ضمن تقدیر از همراهی و حمایت مردم استان کرمانشاه اظهار داشت: ما همواره قدردان مردم هستیم و برای پاسداری از امنیت استان، جان خود را در طبق اخلاص گذاشته‌ایم.

کد خبر 6624255

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها