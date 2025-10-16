به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید امیرحسین شیخی که در استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسیده بود، صبح پنجشنبه در شهرستان هرسین برگزار شد. این مراسم با حضور سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، جمعی از مسئولان و خانواده‌های معزز شهدا و مردم برگزار گردید.

سردار حاجیان در این مراسم با گرامیداشت مقام شهید شیخی اظهار داشت: این شهید والامقام افتخاری برای مردم استان کرمانشاه و به‌ویژه مردم شریف شهرستان هرسین هستند. جانفشانی این عزیزان نشان‌دهنده پایبندی و شجاعت نیروهای انتظامی در دفاع از امنیت کشور است.

وی افزود: نیروی انتظامی همواره مأموریتی سنگین بر دوش دارد و شجاع‌ترین افراد در این لباس خدمت می‌کنند، چرا که می‌دانند باید جان خود را در طبق اخلاص گذاشته و برای امنیت مردم فداکاری کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با تأکید بر آمادگی کامل نیروی انتظامی برای دفاع از امنیت و کیان جمهوری اسلامی گفت: با افتخار اعلام می‌کنیم که کارکنان انتظامی همواره آماده جان‌فشانی برای امنیت مردم هستند و از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

سردار حاجیان با یادآوری فرمایش امام خمینی (ره) که «خانواده شهدا چشم و چراغ ملتند»، گفت: خانواده‌های شهدا نماد صبر، استقامت و متانت هستند و ما باید قدر این خانواده‌های عزیز را دانسته و از آنها الگو بگیریم.

وی در پایان ضمن تقدیر از همراهی و حمایت مردم استان کرمانشاه اظهار داشت: ما همواره قدردان مردم هستیم و برای پاسداری از امنیت استان، جان خود را در طبق اخلاص گذاشته‌ایم.