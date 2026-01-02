تدوین طرح جامع برای توسعه مرزهای خسروی و سومار

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه پنجشنبه در جریان بازدید میدانی از مرز بینالمللی و پایانه خسروی اظهار کرد: استان کرمانشاه با برخورداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک و پنج مرز رسمی فعال، دارای ظرفیتهای کمنظیری در حوزه تجارت خارجی، ترانزیت و توسعه اقتصادی است که بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها میتواند اقتصاد استان و کشور را منتفع کند.
وی با بیان اینکه حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق از طریق مرزها و بازارچههای استان کرمانشاه انجام میشود، افزود: این آمار اهمیت راهبردی مرزهای استان را نشان میدهد و ضرورت دارد زیرساختها و خدمات مرزی متناسب با این جایگاه توسعه و ساماندهی شوند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اقدامات صورتگرفته در این زمینه تصریح کرد: بهمنظور تسریع در حل مسائل مرزی و ارتقای خدمات، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و همچنین کمیسیون صنایع و معادن مجلس به استان دعوت شدند و اعضای این کمیسیونها بازدیدهای میدانی از مرزها و بازارچههای استان داشتند.
حبیبی ادامه داد: پس از این بازدیدها، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در مرزهای استان حضور یافتند تا تصمیمات اجرایی لازم برای ساماندهی و افزایش ظرفیت خدماترسانی اتخاذ شود.
وی یکی از اولویتهای مهم را تهیه طرح جامع بازارچهها و پایانههای مرزی دانست و گفت: مرز خسروی علاوه بر نقش مؤثر در ترانزیت و تجارت، در ایام اربعین حسینی نیز بهعنوان سومین مرز پرتردد کشور برای تردد زائران عتبات عالیات شناخته میشود.
مدیر ارشد استان با اشاره به تدوین صورتجلسهای ۲۴ بندی در این خصوص افزود: در این صورتجلسه، تکالیف و مسئولیتهای تمامی دستگاهها بهطور دقیق مشخص و وظایف سازمانهای ملی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان راهداری و حملونقل جادهای بهصورت زمانبندیشده تعیین شده است.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما تهیه طرح جامع مرزهای خسروی و سومار است و سازمان راهداری متعهد شده است ظرف مدت یک ماه این طرح را تهیه و ارائه کند تا بر اساس آن، جانماییها انجام و مسیرهای ترانزیتی از مسیر تردد مسافران تفکیک شود.
وی با تأکید بر آغاز عملیات اجرایی و تداوم پیگیریها گفت: با همراهی فرماندار و مرزبانی، بازدید میدانی از روند اقدامات انجامشده در مرز و پایانه خسروی صورت گرفت تا آخرین وضعیت پیشرفت کار بررسی شود.
حبیبی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی ملی و استانی، بهزودی شاهد تحولات مثبت در مرزهای استان و رونق اقتصادی، توسعه اشتغال و بهبود معیشت مردم کرمانشاه باشیم.
