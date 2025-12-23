پیگیری رونق مرزهای کرمانشاه با اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه مشاور استاندار کرمانشاه در امور عراق با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل که به دستور و تأکید استاندار کرمانشاه برگزار شد، راهکارهای تقویت روابط اقتصادی، مرزی، علمی و دانشگاهی میان استان کرمانشاه و اقلیم کردستان عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و افزایش سهم استان از صادرات و تسهیل تردد مرزی به عنوان محورهای اصلی مطرح شد.
در این نشست، مسائل و چالشهای موجود در مرزهای پرویزخان، شوشمی، شیخصله و تیلهکوه بهعنوان گذرگاههای مهم تجاری میان ایران و اقلیم کردستان عراق بررسی و بر ضرورت توجه ویژه به این مرزها با هدف تسهیل مبادلات، کاهش موانع موجود و ارتقای نقش کرمانشاه در تجارت خارجی تأکید شد.
یکی از موضوعات مهم مطرحشده، تعریض پل مرزی پرویزخان بود که با دستور ویژه استاندار کرمانشاه و در چارچوب اختیارات قانونی در حال پیگیری است. این اقدام میتواند نقش مؤثری در افزایش حجم ترانزیت، روانسازی تردد و تقویت صادرات استان به بازار عراق داشته باشد.
همچنین بازگشایی مرز تیلهکوه برای شهرستان سرپلذهاب از دیگر دستورات استاندار کرمانشاه بود که در این دیدار مورد پیگیری قرار گرفت؛ اقدامی که میتواند ضمن ایجاد رونق اقتصادی، به تقویت پیوندهای اجتماعی و معیشتی مناطق مرزی دو سوی مرز کمک کند.
در بخش دیگری از این دیدار، توسعه همکاریهای علمی و دانشگاهی نیز مطرح شد. تقویت تعاملات در حوزه جذب دانشجو، توریسم سلامت، ایجاد واحدهای دانشگاهی در اقلیم کردستان و برنامهریزی برای سفر استاندار کرمانشاه به اقلیم، از جمله محورهایی بود که با هدف گسترش تبادلات علمی، فرهنگی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.
این دیدار در راستای سیاست تقویت تعاملات پایدار، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مرزی و ارتقای جایگاه استان کرمانشاه در مناسبات اقتصادی و علمی با اقلیم کردستان عراق برگزار شد.
