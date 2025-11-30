استاندار کرمانشاه بر استفاده از مرز خسروی و فرودگاه تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر یکشنبه در دیدار با علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت، موضوعات مرتبط با تردد زائران از مرز بینالمللی خسروی و استفاده از فرودگاه کرمانشاه در اعزام کاروانهای حج و عتبات عالیات را بررسی کرد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به تردد بیش از یک میلیون زائر در ایام اربعین از مرز خسروی، این گذرگاه را «قدیمیترین، نزدیکترین و آسانترین مسیر عزیمت به عتبات عالیات» دانست و بر استفاده کامل از امکانات رفاهی شامل هتلها و مهمانسراها در مرز و قصرشیرین تأکید کرد.
وی همچنین خواستار بهرهگیری از این مسیر در طول سال برای ترددهای عادی و کاروانهای عتبات شد.
استفاده از فرودگاه کرمانشاه در اعزام زائران
استاندار همچنین به بهسازی و نوسازی فرودگاه کرمانشاه و افزایش پروازها اشاره کرد و بر ظرفیت این فرودگاه بهعنوان مرکزیت اعزام حجاج عمره، تمتع و زوار عتبات در غرب کشور تأکید نمود و آمادگی کامل استان برای میزبانی از زائران را اعلام کرد.
علیرضا رشیدیان با تأکید بر سیاست توزیع متوازن زائران در مرزهای کشور، اعلام کرد: برنامهریزیهای سال جاری به منظور تقویت عبور زمینی به ویژه از مرز خسروی انجام شده و شرکتهای اعزامکننده زائران در آینده به سمت این مرز هدایت خواهند شد.
وی افزود: هماهنگیهای لازم جهت استفاده از فرودگاه کرمانشاه برای اعزام زائران نیز در دستور کار قرار گرفته است.
