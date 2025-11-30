  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۱

استاندار کرمانشاه بر استفاده از مرز خسروی و فرودگاه تأکید کرد

استاندار کرمانشاه بر استفاده از مرز خسروی و فرودگاه تأکید کرد

کرمانشاه – استاندار کرمانشاه در دیدار با رئیس سازمان حج و زیارت، توسعه تردد زائران عتبات از مرز خسروی و بهره‌گیری از ظرفیت فرودگاه کرمانشاه در اعزام کاروان‌های عمره و تمتع را پیگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر یکشنبه در دیدار با علی‌رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت، موضوعات مرتبط با تردد زائران از مرز بین‌المللی خسروی و استفاده از فرودگاه کرمانشاه در اعزام کاروان‌های حج و عتبات عالیات را بررسی کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تردد بیش از یک میلیون زائر در ایام اربعین از مرز خسروی، این گذرگاه را «قدیمی‌ترین، نزدیک‌ترین و آسان‌ترین مسیر عزیمت به عتبات عالیات» دانست و بر استفاده کامل از امکانات رفاهی شامل هتل‌ها و مهمانسراها در مرز و قصرشیرین تأکید کرد.

وی همچنین خواستار بهره‌گیری از این مسیر در طول سال برای ترددهای عادی و کاروان‌های عتبات شد.

استفاده از فرودگاه کرمانشاه در اعزام زائران

استاندار همچنین به بهسازی و نوسازی فرودگاه کرمانشاه و افزایش پروازها اشاره کرد و بر ظرفیت این فرودگاه به‌عنوان مرکزیت اعزام حجاج عمره، تمتع و زوار عتبات در غرب کشور تأکید نمود و آمادگی کامل استان برای میزبانی از زائران را اعلام کرد.

علی‌رضا رشیدیان با تأکید بر سیاست توزیع متوازن زائران در مرزهای کشور، اعلام کرد: برنامه‌ریزی‌های سال جاری به منظور تقویت عبور زمینی به ویژه از مرز خسروی انجام شده و شرکت‌های اعزام‌کننده زائران در آینده به سمت این مرز هدایت خواهند شد.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم جهت استفاده از فرودگاه کرمانشاه برای اعزام زائران نیز در دستور کار قرار گرفته است.

کد خبر 6673544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها