مظفری زاده از مدیرعاملی تراکتور کنار رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مظفری زاده که طی دو سال اخیر در سمت مدیرعاملی باشگاه تراکتور فعالیت می‌کرد با انتشار متنی در فضای مجازی از مدیریت این باشگاه کنار رفت.

مظفری زاده در متن خود نوشت: «مردم عزیز آذربایجان برادران خواهران عزیز پر شورم نزدیک به دو سال پر افتخار را کنار شما زندگی کردم روزهایی که همه شور بود و موفقیت تک به تک و در کنار هم برای تحقق رویاهای مان جنگیدیم و به آنها رنگ واقعیت بخشیدیم.

کاپ قهرمانی لیگ برتر را با هم بالای سر بردیم و سوپر کاپ ایران را در آغوش کشیدیم و پس از نزدیک به دو سال بدون شکست در آسیا اکنون در لیگ قهرمانان آسیا هم همین حالا در آستانه ساختن تاریخی جدید برای فوتبالمان هستیم.

جام حذفی را با قدرت آغاز کردیم و در لیگ برتر به رغم تمام ناملایمات حادث شده همچنان تراکتور عزیز از مدعیان اصلی قهرمانی ست و با دلی روشن اطمینان دارم با این کادر قوی مدیریتی کادر با دانش فنی، تک تک رفقایم در اسکواد باشگاه و شما پرشورهای دوست داشتنی هر غیر ممکنی ممکن خواهد بود.

گفتنش برایم بسیار دشوار است اما همان طور که در ابتدای فصل به دلیل مشکلات شخصی و درگیریهای خانوادگی بارها از جناب آقای زنوزی خواهش کرده بودم تا بار این مسئولیت سنگین از دوشم برداشته شود امروز در شرایطی قرار گرفته ام که در ادامه این مسیر نمی‌توانم با تمام وجود در خدمتتان باشم و فعالیت در تراکتور کاری تمام وقت و با تمام وجود است.

تا همیشه نور انرژی شما در دلم می تابد و از امروز چون هواداری پر شور تا همیشه در کنارتان میمانم.

دوستدار شما

سعید مظفری زاده»