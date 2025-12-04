فرهاد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط سپاهان پیش از شروع مجدد لیگ برای این تیم اظهار کرد: وقتی لیگ تعطیل می‌شود تیم‌ها مجبور هستند دوباره وارد فاز بدنسازی شوند، بازیکنان از هماهنگی که داشتند دور می‌شوند و از جریان بازی و مسابقه خارج می‌شوند.

وی افزود: تیم ما توانست با حمایت باشگاه و نظر کادرفنی در ۲ هفته گذشته چند بازی دوستانه خوب انجام دهد و یک آمادگی کلی برای تقابل با سایپا در هفته آینده به دست آوردیم.

شفیعی تصریح کرد: سایپا یکی از تیم‌های خوب امسال است و فکر می‌کنم بیشترین ملی‌پوش را در مسابقات هندبال بازی‌های کشورهای اسلامی اخیر داشت.

دروازه‌بان سپاهان گفت: هدف اصلی ما تکرار قهرمانی سال گذشته است، تلاش می‌کنیم تا نتیجه لازم و ۲ امتیاز مسابقه را کسب کنیم به خصوص اینکه میزبان هستیم و در خانه خود بازی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در فصل جاری بازیکنان لیگ در ۳، ۴ تیم بالای جدول پخش شدند، خاطرنشان کرد: ۴ تیم مدعی قهرمانی هستند اما این‌طور نیست که بقیه تیم‌ها آمادگی لازم را نداشته باشند؛ شاید از نظر بازیکن از ۴ تیم دیگر پایین‌تر باشند، اما اگر تیمی مقابل آن‌ها غفلت کند امتیاز از دست خواهد داد.

شفیعی در خصوص نیاز تیم به حمایت هواداران گفت: روح ورزش به حضور هواداران وابسته است، زمانی که تماشاگران در ورزشگاه حضور دارند مسابقه جذابیت بیشتری دارد، امیدوارم هواداران سپاهان در دیدار با ساپیا در سالن ۲۵ آبان حضور پیدا کنند، در درجه اول از بازی لذت ببرند و بعد به ما کمک کنند تا عملکرد بهتری از خود نشان دهیم و پیروز شویم.

دروازه‌بان سپاهان در پایان در خصوص وضعیت آمادگی خود گفت: وضعیت آمادگی خودم خوب است و به همراه تیم در ماه‌های گذشته تمرینات پرفشاری را پشت سر گذاشتیم، امیدوارم در طول فصل هر زمانی که لازم باشد بتوانم به تیم کمک کنم.