پورسان: واژگونی خودرو در سراوان یک کشته و ۵ مصدوم بر جا گذاشت

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد امروز یک دستگاه خودروی ال ۹۰ در محور سراوان، پیش از پلیسراه این مسیر، واژگون شد که در پی آن یک نفر در دم جان باخت و پنج سرنشین دیگر خودرو مصدوم شدند.
وژ افزود: این حادثه حوالی ساعت ۵:۴۰ صبح رخ داد و بلافاصله پس از اعلام موضوع به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ گیلان، تیمهای عملیاتی از پایگاههای دانشگاه گیلان، امامزاده هاشم، سنگر و مسکن مهر رشت به محل اعزام شدند.
پورسان گفت: تکنسینهای اورژانس پس از رسیدن به محل، اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام داده و پس از تثبیت وضعیت آنان، مجروحان را جهت ادامه درمان به بیمارستان پورسینا رشت منتقل کردند.
