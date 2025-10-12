پورسان: تصادف در محور سراوان ۵ مصدوم بر جا گذاشت

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر وقوع حادثه رانندگی در محور سراوان اظهار کرد: عصر امروز یکشنبه گزارشی از وقوع تصادف در محدوده جنب پاسگاه سراوان به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ گیلان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه کد عملیاتی از پایگاههای امامزاده هاشم، سنگر و رستمآباد به محل حادثه اعزام شدند.
پورسان با اشاره به وضعیت مصدومان این سانحه تصریح کرد: در این حادثه متأسفانه پنج نفر دچار مصدومیت شدند که توسط تکنسینهای اورژانس، اقدامات پیشبیمارستانی برای آنها انجام و سپس به بیمارستان پورسینا رشت منتقل شدند.
سخنگوی اورژانس گیلان خاطرنشان کرد: علت وقوع حادثه توسط مراجع ذیربط در حال بررسی است.
