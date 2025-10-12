  1. استانها
پورسان: تصادف در محور سراوان ۵ مصدوم بر جا گذاشت

رشت- سخنگوی مرکز اورژانس گیلان از وقوع حادثه رانندگی در محور سراوان خبر داد و گفت: ۵ نفر در این حادثه مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر وقوع حادثه رانندگی در محور سراوان اظهار کرد: عصر امروز یکشنبه گزارشی از وقوع تصادف در محدوده جنب پاسگاه سراوان به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ گیلان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه کد عملیاتی از پایگاه‌های امامزاده هاشم، سنگر و رستم‌آباد به محل حادثه اعزام شدند.

پورسان با اشاره به وضعیت مصدومان این سانحه تصریح کرد: در این حادثه متأسفانه پنج نفر دچار مصدومیت شدند که توسط تکنسین‌های اورژانس، اقدامات پیش‌بیمارستانی برای آن‌ها انجام و سپس به بیمارستان پورسینا رشت منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس گیلان خاطرنشان کرد: علت وقوع حادثه توسط مراجع ذی‌ربط در حال بررسی است.

