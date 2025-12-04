به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن اسلامی دانشجویان تحول‌خواه دانشگاه رازی کرمانشاه با صدور نامه‌ای خطاب به دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، وی را به شرکت در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی به مناسبت روز دانشجو دعوت کرده است.

در این نامه که با سلام و احترام خطاب به استاندار تنظیم شده، تشکل دانشجویی تحول‌خواه خود را یکی از مجموعه‌های انقلابی فعال بر پایه «اسلام ناب محمدی» و «آرمان‌های انقلاب اسلامی» معرفی کرده و تأکید می‌کند که حضور نماینده عالی دولت در استان می‌تواند زمینه‌ساز یک گفت‌وگوی صریح و بی‌واسطه با دانشجویان باشد.

این انجمن با اشاره به جایگاه ۱۶ آذر به‌عنوان «نماد پیشروندگی، مطالبه‌گری و مبارزه با استکبار»، نوشته است: این روز فرصتی ارزشمند برای شنیدن مطالبات و پرسش‌های دانشجویان و همچنین پاسخگویی مسئولان است؛ فرصتی که به باور این تشکل، نقش مهمی در تقویت مشارکت اجتماعی و روحیه مسئولیت‌پذیری دانشجویان دارد.

در بخش دیگری از این دعوت‌نامه، به بیانات مقام معظم رهبری درباره اهمیت نقش‌آفرینی دانشجویان اشاره شده است. در متن آمده است:

«همانطور که مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) تأکید کرده‌اند، مطالبه‌گری فعالیت دانشجویی برای کشور یک فرصت است؛ مطالبات دانشجویی فرصت است؛ زبان دانشجو فرصت است؛ این احساس مسئولیتی که دانشجوها درباره‌ی حوادث کشور دارند، یک فرصت برای کشور است.»

این تشکل دانشجویی با استناد به این فرمایشات، رسالت دانشجویان را پیگیری مسائل جامعه و طرح مطالبات مردم دانسته و یادآور شده است که مسئولان نیز موظف‌اند با حضور در میان دانشجویان به پرسش‌ها و دغدغه‌های آنان پاسخ دهند.

در پایان این نامه، زمان برگزاری این نشست «۱۶ آذر، روز دانشجو در دانشگاه رازی» اعلام شده و بار دیگر از استاندار کرمانشاه خواسته شده است در این آئین دانشجویی حضور یابد.

این دعوت‌نامه با امضای «انجمن اسلامی دانشجویان تحول‌خواه دانشگاه رازی» منتشر شده است.