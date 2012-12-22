استاد دانشگاه کرمانشاهی داور ژورنال بین المللی" ارتس اند ایدیوکیشن" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران جانفشان، استادیار گروه زبان انگلیسی و رییس پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، عضو هیات تحریریه و داور مجله بین المللی Arts and Educotion هنر و آموزش شد.

بر اساس این گزارش، این ژورنال بین المللی در حوزه آموزش فعالیت می کند که به صورت ماهنامه مقالات معتبر علمی جهان را به چاپ می رساند.

گفتنی است؛ پیشتر دکتر جانفشان، داور بین المللی مقالات آموزشی آسیا بود.

دانشگاه رازی کرمانشاه در عرصه پژوهشی کشور افتخار آفرید

در سیزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال 91، دانشگاه رازی کرمانشاه در عرصه پژوهشی کشور افتخار آفرید.

دکتر سعید جلالی‌هنرمند ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی براساس ارزیابی کمی و کیفی فعالیت‌های انجام شده در بخش پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد، موفق به کسب عنوان مدیر پژوهشی برتر کشور شد.

گفتنی است،‌ در مراسم سیزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال 91 که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد از خدمات ارزنده دکتر سعید جلالی هنرمند معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی تجلیل به عمل آمد.

نشست شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد

اولین نشست شورای دبیران علمی و دانشجویی باحضور دکتر پیام جوادی کیا مدیرکل فرهنگی و قدسی موحدیان کارشناس انجمن های علمی دانشجویی در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد.

برپایه این گزارش، راهکارها و حمایت ها از جانب دانشگاه بیان شد و طرح ها و مشکلات انجمن های علمی_دانشجویی مطرح و به بحث بررسی آن پرداختند.

گفتنی است در پایان براساس رأی گیری عاطفه حیدری دبیر انجمن علمی فیزیک به عنوان دبیر شورای دبیران و عادل صدیقی عضو انجمن علمی علوم خاک به عنوان بازرس انجمن های علمی دانشجویی این دانشگاه انتخاب شدند.

نشست هم اندیشی تشکل های بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی با مسئولین دانشگاه رازی برگزار شد

جلسه هم اندیشی بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشگاه رازی با حضور ریاست دانشگاه، معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی اجتماعی در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد.

برپایه این گزارش دیدگاه ها و انتظاراتی پیرامون مسائل فرهنگی و دانشجویی مطرح و به بحث و بررسی آنها پرداختند.

گفتنی است، دانشجویان به بیان برنامه هایی برای ترم آینده پرداختند که از جمله آن می توان اتحاد و هماهنگی بین دو تشکل دانشجویی و جامعه اسلامی را نام برد.

موافقت قطعی با ایجاد پردیس دانشگاهی در دانشگاه رازی کرمانشاه اخذ شد

بر پایه این گزارش معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی دستورالعملی موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور مبنی بر ایجاد پردیس دانشگاهی دانشگاه رازی در شهر کرمانشاه را اعلام کرد.

