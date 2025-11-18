سعید اسماعیلی مدال طلایش را به چه کسانی تقدیم کرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اسماعیلی پس از کسب مدال طلای کشتی فرنگی بازیهای کشورهای اسلامی بیان کرد: بعد از قهرمانی جهانی بلافاصله وارد اردو شدیم تا برای بازیهای کشورهای اسلامی آماده شویم. سطح بازیهای کشورهای اسلامی هم در سطح قهرمانی جهان بود و نفرات اول تا پنجم قهرمانی جهان در این بازیها شرکت کردهاند.
او ادامه داد: کشتی دوم من با قهرمان جهان بود. همچنین با حریفم فینال قهرمانی جهان را هم تکرار کردیم که خوشبختانه دوباره توانستم او را شکست دهم. البته بدنم در قهرمانی جهان بهتر بود و هنوز کمی خستگی قهرمانی جهان را همراه داشتم.
او در پاسخ به این پرسش که مدالش را به چه کسی تقدیم میکند؟ گفت: مدالم را به مردم ایران و همه کسانی که قلبشان برای کشتی میتپد تقدیم میکنم.
اسماعیلی در پاسخ به اینکه همه انتظار دارند که بتواند دوباره در المپیک لس آنجلس طلا بگیرد، تاکید کرد: تقریبا دو سال و ۸ ماه تا بازیهای المپیک باقی مانده است و تلاش میکنم مدال طلای المپیک پاریس را در المپیک لسآنجلس تکرار کنم و دل همه مردم ایران را شاد کنم.
نظر شما