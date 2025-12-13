  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۹

تأکید استاندار کرمانشاه بر آمادگی کامل راهداری برای زمستان

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با حضور در اداره‌کل راهداری استان کرمانشاه، بر آمادگی کامل برای زمستان، ایمنی راه‌ها، نوسازی ماشین‌آلات و تقویت زیرساخت‌های مرزی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در ادامه رویکرد میدانی و نظارت مستقیم استاندار کرمانشاه بر نحوه خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه میزبان منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و جمعی از مدیران و مسئولان استانی بود.

این بازدید با هدف بررسی دقیق آخرین وضعیت فعالیت‌ها، میزان آمادگی مجموعه راهداری و ارزیابی روند ارائه خدمات به شهروندان انجام شد. استاندار کرمانشاه در نشست با مدیرکل، معاونان و کارکنان این اداره‌کل، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی راهداران، به‌ویژه در روزهای اخیر بارندگی، بر اهمیت راهبردی مأموریت‌های راهداری در حوزه ایمنی، اقتصاد، ترانزیت و رفاه عمومی تأکید کرد.

راهداری خط مقدم ایمنی، ترانزیت و رضایتمندی مردم

حبیبی با بیان اینکه راهداری یکی از مجموعه‌های دارای مسئولیت سنگین در استان است، تصریح کرد: مأموریت‌های این اداره‌کل شامل راهداری فصلی، راه‌سازی، ارتقای ایمنی سفر، کاهش تصادفات و مدیریت پایانه‌ها و مرزهای رسمی است که به‌طور مستقیم با رضایتمندی مردم ارتباط دارد.

وی با اشاره به سختی و حساسیت کار راهداری افزود: راهداران در تمام فصول سال، در شرایط سخت جوی و جغرافیایی، مسئولیت حفظ ایمنی راه‌ها را بر عهده دارند و این شغل شبانه‌روزی است.

آمادگی زمستانی، نوسازی ناوگان و تقویت مرزهای خسروی و سومار

استاندار کرمانشاه با اشاره به در پیش بودن فصل سرما اظهار کرد: تمرکز اصلی راهداری استان باید بر آمادگی کامل برای زمستان، بازگشایی محورها و حفظ تردد ایمن باشد، چرا که کرمانشاه استانی ترانزیتی است و انسداد راه‌ها می‌تواند به اقتصاد، صادرات و واردات آسیب وارد کند.

وی از وجود ۴۶ راهدارخانه زمستانی در استان خبر داد و افزود: این راهدارخانه‌ها باید به‌طور کامل تجهیز و فعال باشند و اطلاع‌رسانی مناسب در این زمینه موجب اطمینان خاطر رانندگان خواهد شد.

حبیبی همچنین بر برنامه‌ریزی برای مدیریت سفرهای نوروزی، تأمین سوخت ماشین‌آلات، نوسازی ناوگان راهداری و تکمیل زیرساخت‌های پایانه‌های مرزی به‌ویژه مرزهای خسروی و سومار تأکید کرد و گفت: این اقدامات نقش مؤثری در توسعه ترانزیت، اقتصاد استان و ایمنی سفرها خواهد داشت.

در پایان، استاندار با حضور در مرکز پایش و کنترل راه‌های استان، از آخرین وضعیت تردد، شرایط جوی و روند مدیریت ترافیک بازدید و بر رصد مستمر و اطلاع‌رسانی دقیق تأکید کرد.

    • امیر علی IR ۰۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      با سلام خدمت استاندار عزیز اقای حبیبی وهمکاران. اولیا بچه ها خیلی نگران هستن در مدرسه دبستان دختر من امروز بیشتر بچه ها مریض شده بودن ولی متاسفانه. اولیا با این وضع بچشونو میفرستن مدرسه وبیماری انفولانزا داره بیشتر میشه .ما هم تماس گرفتیم هم امدیم خدمت همکاران روابط عمومی خواهش میکنم مدرسه ها رو تعطیل کنین حداقل ابتدایی که کوچیک تر هستن از طریق شاد کلاس ها برگزار بشه. ممنونم انشالله که رسیدگی کنین
    • علی عسگری IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      درود بر دکتر حبیبی

