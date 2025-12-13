تأکید استاندار کرمانشاه بر آمادگی کامل راهداری برای زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در ادامه رویکرد میدانی و نظارت مستقیم استاندار کرمانشاه بر نحوه خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه میزبان منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و جمعی از مدیران و مسئولان استانی بود.

این بازدید با هدف بررسی دقیق آخرین وضعیت فعالیت‌ها، میزان آمادگی مجموعه راهداری و ارزیابی روند ارائه خدمات به شهروندان انجام شد. استاندار کرمانشاه در نشست با مدیرکل، معاونان و کارکنان این اداره‌کل، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی راهداران، به‌ویژه در روزهای اخیر بارندگی، بر اهمیت راهبردی مأموریت‌های راهداری در حوزه ایمنی، اقتصاد، ترانزیت و رفاه عمومی تأکید کرد.

راهداری خط مقدم ایمنی، ترانزیت و رضایتمندی مردم

حبیبی با بیان اینکه راهداری یکی از مجموعه‌های دارای مسئولیت سنگین در استان است، تصریح کرد: مأموریت‌های این اداره‌کل شامل راهداری فصلی، راه‌سازی، ارتقای ایمنی سفر، کاهش تصادفات و مدیریت پایانه‌ها و مرزهای رسمی است که به‌طور مستقیم با رضایتمندی مردم ارتباط دارد.

وی با اشاره به سختی و حساسیت کار راهداری افزود: راهداران در تمام فصول سال، در شرایط سخت جوی و جغرافیایی، مسئولیت حفظ ایمنی راه‌ها را بر عهده دارند و این شغل شبانه‌روزی است.

آمادگی زمستانی، نوسازی ناوگان و تقویت مرزهای خسروی و سومار

استاندار کرمانشاه با اشاره به در پیش بودن فصل سرما اظهار کرد: تمرکز اصلی راهداری استان باید بر آمادگی کامل برای زمستان، بازگشایی محورها و حفظ تردد ایمن باشد، چرا که کرمانشاه استانی ترانزیتی است و انسداد راه‌ها می‌تواند به اقتصاد، صادرات و واردات آسیب وارد کند.

وی از وجود ۴۶ راهدارخانه زمستانی در استان خبر داد و افزود: این راهدارخانه‌ها باید به‌طور کامل تجهیز و فعال باشند و اطلاع‌رسانی مناسب در این زمینه موجب اطمینان خاطر رانندگان خواهد شد.

حبیبی همچنین بر برنامه‌ریزی برای مدیریت سفرهای نوروزی، تأمین سوخت ماشین‌آلات، نوسازی ناوگان راهداری و تکمیل زیرساخت‌های پایانه‌های مرزی به‌ویژه مرزهای خسروی و سومار تأکید کرد و گفت: این اقدامات نقش مؤثری در توسعه ترانزیت، اقتصاد استان و ایمنی سفرها خواهد داشت.

در پایان، استاندار با حضور در مرکز پایش و کنترل راه‌های استان، از آخرین وضعیت تردد، شرایط جوی و روند مدیریت ترافیک بازدید و بر رصد مستمر و اطلاع‌رسانی دقیق تأکید کرد.