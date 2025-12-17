امضای قرارداد اجرایی پروژه ریلی رشت - آستارا کمتر از یک ماه آینده

هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، امروز (چهارشنبه، ۲۶ آذر) در نشست خبری حاشیه نهمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته، با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اصلی ما مطابق برنامه هفتم پیشرفت، توسعه کریدورهاست، گفت: در بخش ریلی ۸۰ درصد مسیرها، در بخش آزادراهی ۹۰ درصد مسیرها و در بخش بزرگراهی ۴۰ درصد مسیرها را شامل می‌شود.

وی یادآور شد: اصلی‌ترین چالش ما در موضوع کریدورها، تأمین منابع مالی است. اما این به آن معنا نبوده که در سال‌های گذشته دست روی دست گذاشته باشیم یا این کریدورها تنها در حد شعار باشند. بلکه توسعه آنها یک الزام قانونی است.

بازوند با تأکید بر اهمیت کریدورها در اقتصاد ملی اظهار کرد: اگر ارتباط کریدورها با خارج از کشور و همسایگان برقرار شود که البته نیازمند تقویت دیپلماسی است، به طور قطع درآمدهای خوبی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: برای صادرات محصولات هند به اروپا، هیچ مسیری بهتر از چابهار آستارا نیست؛ این مسیر ارزان و کوتاه‌ترین راه است. همچنین برای حمل محصولات چین، مسیر سرخس - کرمانشاه - خسروی بهترین گزینه محسوب می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: توسعه کریدورها و ایجاد مسیرهای کارآمد صادراتی، نه تنها زمینه رشد حمل‌ونقل داخلی را فراهم می‌کند، بلکه فرصت‌های اقتصادی قابل توجهی برای کشور ایجاد خواهد کرد.

تملک اراضی مسیر ریلی رشت - آستار به ۱۱۰ کیلومتر می‌رسد

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در پاسخ به سوال خبرنگار درباره آخرین وضعیت امضای قرارداد اجرایی راه‌آهن رشت - آستارا، گفت: شاید حلقه مفقوده کریدور ریلی چابهار به آستارا، همین مسیر رشت - آستارا باشد، البته راه‌آهن چابهار- زاهدان نیز در این کریدور قرار دارد که خوشبختانه روند اجرای آن به خوبی در حال انجام است.

وی افزود: پروژه ریلی رشت - آستارا از سنوات گذشته آغاز شد، اما با مشکلات و موانع متعددی مواجه بود. از سوی دیگر، توافق انجام‌شده میان وزیر وقت راه و شهرسازی و وزیر روسیه نیز می‌بایست سیر حقوقی و اجرایی خود را طی می‌کرد.

مدیرعامل شرکت ساخت با بیان اینکه در دولت چهاردهم این پروژه جان تازه‌ای گرفت، افزود: تا امروز بیش از ۱۰۶ کیلومتر از مسیر پروژه تملک شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آذرماه، میزان تملک اراضی به حدود ۱۱۰ کیلومتر برسد.

بازوند با اشاره به روند اجرای پروژه اظهار کرد: اجرای طرح مطابق برنامه پیش می‌رود، در حالی که طی ۱۰ سال گذشته شاید تنها حدود ۲۰ کیلومتر از اراضی مسیر تملک شده بود، اما امروز به ۱۰۶ کیلومتر رسیده، این در شرایطی است که تملک زمین در مناطق شمالی کشور کار ساده‌ای نیست.

وی افزود: اگرچه طول مسیر تملک‌شده حدود ۱۰۶ کیلومتر است، اما در مجموع حدود ۳۵۰ هکتار زمین برای اجرای این پروژه خریداری و تملک شده است.

مدیرعامل شرکت ساخت ادامه داد: در ابتدا دولت روسیه شرط کرده بود که کل مسیر باید به‌طور کامل تملک شود، اما اکنون از این شرط عبور کرده و آمادگی خود را برای امضای قرارداد اجرایی اعلام کرده است.

بازوند خاطرنشان کرد: براساس پیش‌بینی‌ها، کمتر از یک ماه آینده تیمی از طرف ایران برای امضای نهایی قرارداد به روسیه اعزام می‌شود و پس از آن، عملاً عملیات اجرایی راه‌آهن رشت - آستارا آغاز خواهد شد.

افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها تا ۳۰ درصد

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره افزایش نرخ عوارض آزادراه‌های کشور گفت: طی ۵ سال گذشته، به طور متوسط نرخ عوارض آزادراهی ۱۵ درصد افزایش یافته بود که همین موضوع فعالان عرصه ساخت آزادراه‌ها را با چالش جدی مواجه کرده و حتی باعث شده بود برخی آزادراه‌ها در وضعیت مناسبی نباشند.

وی تاکید کرد: ما نیز پیشنهاد افزایش عوارض آزادراه‌ها را ارائه کرده بودیم، اما از آنجایی که این موضوع برای طرح به جلسه شورای سران قوا رفته بود، فرایند تصمیم‌گیری کمی طولانی شد.

بازوند با بیان اینکه این موضوع از حدود ۲۰ روز پیش به ستاد تنظیم بازار محول شد، ادامه داد: به تازگی نیز وزارت راه و شهرسازی به شرکت ساخت ابلاغ کرد و ما نرخ عوارض آزادراهی را از روز گذشته اعلام کردیم که در برخی آزادراه‌ها به طور متوسط تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۴,۴۰۰ میلیارد تومان پول بابت عوارض آزادراهی که باید به سازندگان آزادراه‌ها پرداخت می‌شد، پرداخت نشده است. به همین دلیل، برخی از این سازندگان انتظار داشتند که عوارض به صورت دستی و نه الکترونیک دریافت شود.