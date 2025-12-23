به گزارش خبرنگار مهر، در تداوم پیگیری‌های مستمر استاندار کرمانشاه در پایتخت، منوچهر حبیبی ظهر سه‌شنبه در دیدار با هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، آخرین وضعیت پروژه‌های کلان حمل‌ونقل استان را مورد بررسی قرار داد. در این نشست معاون عمرانی استانداری کرمانشاه نیز حضور داشت.

این دیدار در ادامه نشست روز گذشته استاندار کرمانشاه با فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی برگزار شد و محورهای مطرح‌شده در آن جلسه، این‌بار به‌صورت تخصصی و اجرایی با معاون وزیر پیگیری شد.

تسریع در اجرای پروژه راه‌آهن کرمانشاه خسروی و پیگیری تخصیص باقیمانده سهم سال اول این طرح، از مهم‌ترین محورهای این نشست بود. عملیات اجرایی فاز نخست این پروژه و قطعه کرمانشاه اسلام‌آباد غرب در مهرماه امسال با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شده و تاکنون ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن پرداخت شده است.

بر اساس مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه، مقرر شده طی سه سال، شش هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل قطعه کرمانشاه اسلام‌آباد غرب اختصاص یابد؛ قطعه‌ای که هم‌اکنون در بخش زیرسازی به پیشرفت فیزیکی ۸۷ درصدی رسیده است.

در ادامه این نشست، تخصیص اعتبار برای قطعات ۹ و ۱۰ بزرگراه کربلا نیز به‌عنوان یکی از مطالبات جدی استان مطرح شد. در حال حاضر هشت کیلومتر از قطعه ۹ به‌همراه یک پل باقی مانده که با تکمیل آن، مسیر کرمانشاه تا قصرشیرین و مرز بین‌المللی خسروی به‌طور کامل بزرگراهی خواهد شد.

تسریع در برگزاری مناقصات تقاطع‌های هرسین و قزانچی در قالب کریدور بزرگراهی شمال‌غرب جنوب‌غرب کشور و همچنین شتاب‌بخشی به مناقصه ۱۴ کیلومتر ابتدایی محور گیلان‌غرب سومار موسوم به «زله‌زرد» از دیگر موضوعات این دیدار بود.

هوشنگ بازوند نیز با قدردانی از پیگیری‌های منسجم استاندار کرمانشاه، بر صدور دستورات لازم برای تسریع در اجرای پروژه‌های مطرح‌شده تأکید کرد.