به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملکزاده عصر پنج شنبه در دوازدهمین جشنواره پژوهشی «حکیم شرق» دانشگاه علوم پزشکی فسا با مرور تجربههای چهاردهه فعالیت علمی و اجرایی در حوزه سلامت، گفت: نظام سلامت ایران در بسیاری از شاخصها به سطح کشورهای توسعهیافته نزدیک شده و حتی در مواردی از آنها پیشی گرفته است؛ اما مرگ زودرس ناشی از بیماریهای غیر واگیر همچنان بزرگترین چالش پیشروی ماست.
وی با اشاره به روند کاهشی مرگومیر کودکان، بهبود شاخصهای مادران، افزایش امید به زندگی و گسترش شبکه PHC افزود: افزایش سواد زنان ایرانی یکی از مهمترین عوامل پیشرفت سلامت در کشور بوده است. بسیاری از شاخصهای سلامت ایران امروز همسطح و حتی بهتر از برخی کشورهای پیشرفته است.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی با ارائه تحلیل آماری گفت: امید به زندگی زنان ایرانی به حدود ۸۰ سال و مردان به حدود ۷۶ سال رسیده است. تنها افت این روند مربوط به دوران همهگیری کروناست.
ملک زاده همچنین به کاهش نابرابریهای منطقهای اشاره کرد و افزود: به جز برخی استانها مانند سیستان و بلوچستان، بیشتر مناطق کشور رشد قابلتوجهی در شاخصهای سلامت داشتهاند.
این استاد علوم پزشکی با تأکید بر نقش آموزش پزشکی در توسعه سلامت خاطرنشان کرد: کشور ما امروز نسبت به قبل از انقلاب، چندین برابر پزشک متخصص و فوقتخصص تربیت کرده و این ظرفیت، دسترسی مردم به خدمات سلامت را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
مرگ زودرس؛ تهدید اصلی سلامت ایرانیان
رئیس پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران بخش مهمی از سخنان خود را به چالش مرگ زودرس اختصاص داد و گفت: ۴۷ درصد ایرانیان زیر ۷۰ سال فوت میکنند و علت اصلی آن سکتههای قلبی و مغزی است؛ درحالیکه این بیماریها در دنیا تا ۸۰ درصد قابل پیشگیریاند. ما باید همین امروز جلوگیری از بیماریهای غیر واگیر را وارد برنامه رسمی شبکه بهداشت کنیم.
وی با ابراز نگرانی از افزایش تصادفات جادهای اظهار کرد: تلفات جادهای ایران دو برابر کل اتحادیه اروپاست. این حجم از مرگ قابل پیشگیری است و نباید از کنار آن ساده عبور کرد.
افت نرخ باروری و تهدید آینده جمعیت
ملکزاده با اشاره به کاهش متوالی نرخ زاد ولد گفت: برای اولین بار تعداد تولدها به کمتر از یک میلیون رسیده است. قانونهای تشویقی مجلس اثر ملموسی نداشته و باید واقعبینانه به ریشهها پرداخت. جمعیت سالم و فعال مهمترین سرمایه کشور است و نمیتوان اجازه داد بیماریهای غیر واگیر این سرمایه را فرسوده کند.
مطالعه کوهورت پرشین؛ زیرساخت ملی برای ۳۰ سال آینده
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی بخش پایانی سخنانش را به تشریح مطالعه کوهورت پرشین (PERSIAN Cohort) اختصاص داد و گفت:این مطالعه یکی از گستردهترین طرحهای پژوهشی خاورمیانه است که با مشارکت ۳۰ دانشگاه علوم پزشکی اجرا میشود. تاکنون اطلاعات سلامت حدود ۲۲۰ هزار ایرانی از گروههای سنی مختلف جمعآوری شده و بیش از ۱۵۰۰ مقاله علمی از آن منتشر شده است.
وی ادامه داد: هدف از این طرح، شناسایی عوامل مرگومیر و ناتوانی در جمعیت ایران و طراحی مداخلات مؤثر برای پیشگیری از بیماریهای قلبی، سرطانها، دیابت و نارساییهای کلیوی است. این دادهها با دقت بسیار بالا ثبت و در بیوبانک ملی نگهداری میشود و محققان سراسر کشور میتوانند از آن برای پایاننامهها و طرحهای تحقیقاتی استفاده کنند.
ملکزاده افزود: اگر همانگونه که بیماریهای واگیر را در دهههای گذشته مهار کردیم، به همان اندازه روی بیماریهای غیر واگیر تمرکز کنیم، میتوانیم میلیونها سال عمر سالم به جامعه ایرانی هدیه بدهیم.
رئیس پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان از دانشگاه علوم پزشکی فسا برای نقش فعال در شاخههای مختلف مطالعه پرشین قدردانی کرد و گفت: این زیرساخت علمی سرمایهای ملی است و میتواند آینده سلامت ایران را متحول کند.
