به گزارش خبرنگار مهر، در این طومار، امضا کنندگان خطاب به حجت‌الاسلام حامد کاشانی نوشته بودند: این‌جانبان امضا کنندگان ذیل طومار حاضر (مداحان ولایت‌مدار استان خوزستان) از جنابعالی به خاطر مناظره‌ی هوشمندانه، صبورانه و پیروزمندانه با شیخ‌عبدالرحیم سلیمانی اردستانی تشکر نموده و برای شما توفیق روز افزون آرزو می‌نمائیم.

صادق آهنگران

حسین فخری

محمد جنامی

سید محمد امام

ابراهیم سنایی

احمد سمیع

احمد طرفی

رضا نبوی

احمد خلف‌زاده

مهدی تدینی

رضا غیاثی

محمد بدری

امیر باران‌پور

امین صوفی

مصطفی مروانی

اسماعیل سنایی

محمدرضا روغنی‌زاده

عباس ثامری

عباس نبگانی

حسن صفری

سیدمجید رضاتوفیق

سیدمرتضی خلیلی

سعید شحیطاط

ایمان عسکری

سیدعلی موسوی

رضا شیعه‌زاده

منصور بنیاب

علی ایزدی

رضا بصیری

محمود میوه

پرویز خردمند

حسن ناطقی

امین پریشان

منصور شهریسوند

محمدعلی قنواتی

علیرضا درویشی

علی محمدی

حسن ویسی

علی نقیبی

سیداحمد موسوی

حسن بیجاوی

مرتضی ذاکر

سیدسجاد امام

سیدمحسن امام

سیدمحمدعلی امام

سیدصادق امام

احمد سواری

ماجد نصری

مرتضی توکل

یاسین ملاپور

محمدحسن حردانیان

سعید کرمعلی

محمود خزلی

محمدحسین سبزعلی

مهدی نبوی

جواد نبوی

میلاد صفری

یعقوب فاطمی

مجید نبوی

محمود فاضلی

عبدالغفور چیت‌ساز

مصطفی نبوی

ایمان قره‌باغی

حسین روشنازاده

عبدالحسن آهنگری

علی نیسی

احمد میاح

سیدمحمد طباطبایی

محمد مهدوی

علیرضا مهدوی

عبدالقادر دسومی

محمدرضا رحیمی