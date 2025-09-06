تمدید کنسرت علیرضا قربانی برای ۲ شب دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، کنسرت فضای باز علیرضا قربانی با عنوان «ایرانم» در مجموعه ورزشی آزادی برای سیزدهمین و چهاردهمین شب در ۲۰ و ۲۱ شهریور تمدید شد.

این اجرا که از ۳ شهریور آغاز شده است با چهارمین تمدید به سیزدهمین و چهاردهمین شب خود رسیده و همچنان با ظرفیت ۷۵۰۰ نفر در هر سانس برگزار می‌شود. با احتساب ۲ شب جدید مجموعاً بیش از ۱۰۰ هزار نفر مخاطب «ایرانم» در تهران خواهند بود.

بلیت‌فروشی اجراهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ شهریور از ساعت ۱۸ امروز شنبه ۱۵ شهریور آغاز می‌شود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این کنسرت به سایت ایران تیک و اپلیکیشن توبانک قابل دریافت از سایت tobank.ir مراجعه کنند.