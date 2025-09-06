  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

تمدید کنسرت علیرضا قربانی برای ۲ شب دیگر

تمدید کنسرت علیرضا قربانی برای ۲ شب دیگر

تور کنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی برای سیزدهمین و چهاردهمین شب تمدید شد و با احتساب این ۲ شب در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار نفر مخاطب این کنسرت خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، کنسرت فضای باز علیرضا قربانی با عنوان «ایرانم» در مجموعه ورزشی آزادی برای سیزدهمین و چهاردهمین شب در ۲۰ و ۲۱ شهریور تمدید شد.

این اجرا که از ۳ شهریور آغاز شده است با چهارمین تمدید به سیزدهمین و چهاردهمین شب خود رسیده و همچنان با ظرفیت ۷۵۰۰ نفر در هر سانس برگزار می‌شود. با احتساب ۲ شب جدید مجموعاً بیش از ۱۰۰ هزار نفر مخاطب «ایرانم» در تهران خواهند بود.

بلیت‌فروشی اجراهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ شهریور از ساعت ۱۸ امروز شنبه ۱۵ شهریور آغاز می‌شود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این کنسرت به سایت ایران تیک و اپلیکیشن توبانک قابل دریافت از سایت tobank.ir مراجعه کنند.

کد خبر 6581097
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها