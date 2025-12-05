انسداد ۱۰۱ حلقه چاه غیرمجاز در روستاهای حاشیه سراب یاوری

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه جامع صیانت از منابع آب زیرزمینی و در راستای مقابله با بهرهبرداریهای غیرمجاز از ذخایر آبی، عملیات انسداد چاههای غیرمجاز در چندین روستای شهرستان کرمانشاه با موفقیت به اجرا درآمد. این عملیات در روستاهای قلعهگرگان، پیرمزد و همچنین مجموعه روستاهای واقع در حاشیه سراب یاوری از جمله بلهکبود، شاهرخآباد، جهانآباد، گمک و چند روستای دیگر انجام شد و نتایج قابلتوجهی به همراه داشت.
در این مرحله، ۱۰۱ حلقه چاه عمیق و دارای آبدهی بالا که طی بررسیهای کارشناسی شناسایی شده بود، پس از طی مراحل کامل قانونی پر و مسلوبالمنفعه شد. برخی از این چاهها دارای عمق زیاد و سطح زیرکشت گسترده بودند که با برداشت بیرویه، فشار قابلتوجهی بر منابع آبی منطقه وارد میکردند.
اجرای این طرح منجر به صیانت از حدود ۷.۲ میلیون مترمکعب منابع ارزشمند آب زیرزمینی شد؛ حجمی قابلتوجه که به گفته کارشناسان، نقشی تعیینکننده در پایداری سفرههای آب زیرزمینی و تعادلبخشی آبخوانهای منطقه خواهد داشت. ذخیره این میزان آب در آبخوان، نهتنها مانع افت سطح آب زیرزمینی میشود بلکه موجب بهبود تغذیه طبیعی سفرهها در ماهها و سالهای آینده خواهد شد.
این عملیات با تلاش میدانی نیروهای امور منابع آب شهرستان کرمانشاه و با پشتیبانی دستگاههای انتظامی، قضائی، امنیتی و پایگاه بسیج شرکت صورت گرفت. همکاری بینبخشی و برنامهریزی دقیق سبب شد روند انسداد چاههای غیرمجاز با آرامش، سرعت و دقت بالا انجام شود و از هرگونه تنش اجتماعی نیز جلوگیری بهعمل آید.
اجرای این مرحله از طرح انسداد چاههای غیرمجاز، بخشی از برنامه مستمر مدیریت منابع آب استان برای حفاظت از آبخوانها، جلوگیری از خشکیدگی چشمهها و رودخانههای تغذیهشونده از منابع زیرزمینی و همچنین حمایت از بهرهبرداری اصولی و قانونی کشاورزان منطقه محسوب میشود. مسئولان حوزه آب استان اعلام کردهاند این اقدامات تا رسیدن به تعادل پایدار در برداشت و تغذیه آبخوانها با قوت ادامه خواهد یافت.
