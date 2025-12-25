به گزارش خبرنگار مهر، در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی، عملیات یک‌روزه پر و مسلوب‌المنفعه کردن ۴۵ حلقه چاه غیرمجاز روز چهارشنبه سوم دی‌ماه در دشت بیلوار و روستاهای قلعه و قیسوند شهرستان کرمانشاه اجرا شد.

این عملیات با حضور مدیر امور منابع آب شهرستان کرمانشاه، دو اکیپ گشت و بازرسی، نماینده دادستانی و نیروهای انتظامی و امنیتی انجام گرفت و در چارچوب برنامه‌های نظارتی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه برای مقابله با برداشت‌های غیرمجاز به مرحله اجرا درآمد.

کامران رحیمی مدیر امور منابع آب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: این عملیات یک‌روزه نقش مؤثری در حفظ پایداری منابع آبی دارد و تأثیر مستقیم آن در تأمین نیازهای شرب، بخش کشاورزی و حفاظت از اکوسیستم‌های منطقه قابل توجه است.

بر اساس ارزیابی اولیه کارشناسان، اجرای این اقدام منجر به جلوگیری از برداشت غیرمجاز و هدررفت حدود ۲ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی خواهد شد؛ موضوعی که در شرایط افت سطح آبخوان‌ها و تشدید تنش آبی، اهمیت ویژه‌ای برای دشت‌های شهرستان کرمانشاه دارد.

مدیر امور منابع آب شهرستان کرمانشاه افزود: ادامه گشت و بازرسی‌های مستمر و برخورد قانونی با تخلفات حوزه آب، اولویت اصلی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه است و همکاری مراجع قضائی و نیروهای انتظامی نقش مهمی در موفقیت این طرح‌ها داشته است.

پر و مسلوب‌المنفعه شدن این چاه‌های غیرمجاز، بخشی از برنامه‌های مستمر شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه در مسیر مدیریت پایدار منابع آبی و ارتقای بهره‌وری آبخوان‌ها به شمار می‌رود و نشان‌دهنده عزم جدی برای مقابله با برداشت‌های غیرمجاز از منابع حیاتی آب زیرزمینی است.