انسداد ۱۰۲ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان صحنه

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، عملیات گسترده‌ای برای پر و مسلوب‌المنفعه کردن ۱۰۲ حلقه چاه غیرمجاز در اراضی روستاهای علی‌گرزان علیا و میرعزیزی از توابع شهرستان صحنه با مدیریت اداره منابع آب و پشتیبانی نیروی انتظامی انجام شد.

در این عملیات، تیم‌های گشت و بازرسی با همکاری دادستانی و پشتیبانی نیروهای انتظامی، اقدام به تخریب و انسداد کامل چاه‌های غیرقانونی کردند تا از برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی جلوگیری شود.

بر اساس گزارش کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه، اجرای این طرح موجب صرفه‌جویی بیش از پنج میلیون مترمکعب آب در آبخوان محلی منطقه خواهد شد؛ اقدامی که نقش مهمی در تثبیت سطح آب‌های زیرزمینی و پایداری زیست‌محیطی منطقه دارد.

گروه احیا و تعادل‌بخشی شرکت آب منطقه‌ای در اطلاعیه‌ای رسمی ضمن قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: برخورد با برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب، صرفاً اجرای قانون نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و زیست‌محیطی است که برای حفظ حق‌آبه نسل آینده باید با استمرار و جدیت دنبال شود.

در پایان این اطلاعیه آمده است که برنامه شناسایی چاه‌های غیرمجاز و اجرای طرح‌های پایش، همچنان در دستور کار جدی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه قرار دارد تا از تخریب منابع حیاتی آب زیرزمینی در سطح استان جلوگیری شود.