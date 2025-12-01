انسداد ۹۵ حلقه چاه غیرمجاز در صحنه و هرسین

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب‌های زیرزمینی استان کرمانشاه، عملیات گسترده برخورد با برداشت‌های غیرمجاز آب در شهرستان‌های صحنه و هرسین با جدیت دنبال شد و در یک روز تعداد قابل‌توجهی از چاه‌های فاقد پروانه شناسایی و مسدود شدند.

در راستای این اقدام و در راستای صیانت از منابع آب و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه، ۷۴ حلقه چاه غیرمجاز در روستاهای شاهسوند، میرعزیزی و عین‌القاص از توابع بخش مرکزی شهرستان صحنه شناسایی و پر و مسلوب‌المنفعه شد. این اقدام بر پایه اجرای دقیق برنامه‌های ملی مدیریت منابع آب صورت گرفته و بخش مهمی از تلاش‌ها برای جلوگیری از افت سفره‌های زیرزمینی را شامل می‌شود.

این عملیات گسترده با هماهنگی دستگاه قضائی و همراهی نیروی انتظامی انجام گرفت؛ همکاری‌ای که به گفته مسئولان حوزه آب، نقش مهمی در اجرای مؤثر طرح‌های نظارتی و جلوگیری از تضییع حقابه‌های شرب و کشاورزی دارد. هدف اصلی این اقدام، حفاظت از ذخایر آب زیرزمینی، کنترل برداشت‌های بالاتر از ظرفیت و جلوگیری از تخلیه بی‌رویه مخازن طبیعی آب عنوان شده است.

در ادامه روند برخورد قانونی با تخلفات حوزه آب، ۲۱ حلقه چاه غیرمجاز دیگر نیز در شهرستان هرسین شناسایی و مسدود شد تا تعداد چاه‌های انسدادیافته در این مرحله به ۹۵ حلقه برسد. به گفته مسئولان، انسداد این چاه‌ها تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش فشار مضاعف بر منابع زیرزمینی داشته و یکی از اقدامات کلیدی در مسیر دستیابی به تعادل‌بخشی برداشت آب در سطح استان است.

شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه تأکید کرد روند شناسایی، پایش و برخورد با چاه‌های فاقد مجوز به‌صورت مستمر و مرحله‌ای ادامه خواهد داشت و تا زمان تحقق پایداری منابع آب و توقف روند افت سفره‌های زیرزمینی، این اقدامات با قاطعیت دنبال می‌شود.

همچنین از همکاری مردم، کشاورزان و بهره‌برداران در اجرای این طرح‌ها قدردانی شده و بر ضرورت مشارکت همگانی برای حفظ سرمایه حیاتی آب تأکید شده است.