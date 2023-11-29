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۸ آذر ۱۴۰۲، ۸:۳۶

مدیر امور منابع آب دماوند خبر داد؛

انسداد۲۱حلقه چاه غیرمجاز در دماوند/۸۷هزار متر مکعب آب ذخیره میشود

انسداد۲۱حلقه چاه غیرمجاز در دماوند/۸۷هزار متر مکعب آب ذخیره میشود

دماوند- مدیر امور منابع آب دماوند از انسداد۲۱حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: با انجام این عملیات از خروج ۸۷ هزارمتر مکعب آب از سفره‌های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.‌

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عباسی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از انسداد چاه‌های غیرمجاز در دماوند خبر داد و اظهار کرد: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضائی در جهت صیانت از منابع آبی ۲۱ حلقه چاه غیر مجاز در روستاهای «گلاهک»، «مرا»، «وادان» و بخش رودهن به عمق ۹۱۵ متر و آبدهی ۱۱.۵ لیتر در ثانیه پر و مسدود شد.

مدیر امور منابع آب دماوند در ادامه با بیان اینکه این تعداد چاه‌ها در جهت اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج ۸۷ هزار متر مکعب آب از سفره‌های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

عباسی در پایان گفت: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد کرد.

کد مطلب 5952904

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