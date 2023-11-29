انسداد۲۱حلقه چاه غیرمجاز در دماوند/۸۷هزار متر مکعب آب ذخیره میشود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عباسی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از انسداد چاه‌های غیرمجاز در دماوند خبر داد و اظهار کرد: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضائی در جهت صیانت از منابع آبی ۲۱ حلقه چاه غیر مجاز در روستاهای «گلاهک»، «مرا»، «وادان» و بخش رودهن به عمق ۹۱۵ متر و آبدهی ۱۱.۵ لیتر در ثانیه پر و مسدود شد.

مدیر امور منابع آب دماوند در ادامه با بیان اینکه این تعداد چاه‌ها در جهت اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج ۸۷ هزار متر مکعب آب از سفره‌های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

عباسی در پایان گفت: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد کرد.