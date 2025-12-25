به گزارش خبرنگار مهر، بهرام درویشی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بخش فیروزآباد با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، گزارشی از وضعیت منابع آب منطقه ارائه کرد.

وی با اشاره به کاهش بارش‌ها در سال آبی جاری و برداشت بیش از حد از سفره‌های زیرزمینی، گفت: در بخش فیروزآباد دو هزار و ۲۸ چاه فعال وجود دارد که حدود ۳۴۰ چاه غیرمجاز است و این امر فشار زیادی بر منابع آب زیرزمینی وارد کرده است.

وی افزود: میزان برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی منطقه در سال گذشته حدود ۶۲۸ میلیون مترمکعب بوده که موجب کاهش ذخایر استراتژیک شده است. از این رو، نیاز است مردم با پرهیز از استفاده غیرمجاز و رعایت مصرف، ما را در تأمین پایدار آب شرب همراهی کنند.

درویشی تصریح کرد: تأمین آب شرب، کشاورزی و سایر مصارف اقتصادی منطقه تنها با مدیریت درست منابع آب و کنترل چاه‌های غیرمجاز امکان‌پذیر است. برنامه جامع مدیریت منابع آب استان نیز تهیه شده و پس از تصویب در وزارت نیرو، اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان کرمانشاه در ادامه به اهمیت ساماندهی رودخانه‌ها و مدیریت سیلاب‌ها اشاره کرد و گفت: استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی نه تنها برای شرایط فعلی بلکه برای نسل‌های آینده ضروری است و همه دستگاه‌ها و مردم باید در این مسیر همکاری کنند.