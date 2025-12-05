  1. بین الملل
واکنش تند آلمان به راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا

آلمان به راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا که در آن از کشورهای اروپایی خواسته شده است تا مسئولیت‌های دفاعی خود را به عهده بگیرند، واکنش منفی نشان داد و اعلام کرد که به توصیه خارجی نیاز ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آلمان راهبرد امنیت ملی اعلام شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را محکوم و تأکید کرد که در مورد سیاست دفاعی خود نیازی به راهنمایی از خارج ندارد.

این موضع آلمان در واکنش به بخشی از ادعای راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا مبنی بر اینکه دوران به دوش کشیدن بار جهانی توسط واشنگتن به تنهایی به پایان رسیده است و متحدان این کشور باید مسئولیت‌های بیشتری را بر عهده بگیرند، اتخاذ شده است.

در این راهبرد همچنین ضمن هشدار درباره خطر محو شدن تمدن اروپایی تأکید شده است که ناتو ائتلافی نیست که بتواند به طور نامحدود گسترش یابد و دولت آمریکا با بسیاری از مقامات اروپایی که هنجارهای دموکراتیک را زیر پا می‌گذارند، اختلاف نظر دارد.

    • IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      2 1
      پاسخ
      اروپا خیال میکند مشگل فقط در زمان ترامپ است آمریکا به اروپا به چشم یک برده نگاه میکند آمریکا دید اروپا با استفاده سوخت ارزان روسیه بفکر استقلال خود هست جنگ اوکراین روسیه براه انداخت هم روسیه ضعیف شود وهم اروپا دارایی خودرا صرف جنگ بکند به همین خاطر اولین مرحله جنگ قطع کردن شریان‌های نفتی روسیه به آلمان و فرانسه بود نابودکردن لوله نفت نورد استرم یک و دو بود آمریکا الان که میبیند فروش نفت اروپا دردست گرفته می بیند ذخیره نفتی جواب خود واروپا را نمی دهد به فکر اشغال ونزوئلا می‌باشد
    • IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      احمق‌ها بدون آمریکا یک روز هم دوام نمی آورید اگر سوخت را قطع بکند چکار میکنید اگربانگهایتان را مسدود بکند چه غلطی میخوای بکنید هیچ دیگر گذشت زمانی اروپا را باغ بحساب می آوردین بقیه صحرا بیابان الان دارین برده آمریکا میشوید آمریکا برایتان خواب امروز را دیده بود که گاز روسیه قطع بشود محتاج آمریکا باشید اگر سوخت ندهد در زمستان خواهید لرزید بهای سوخت ذراروپا چند صد برابر شده درانگلیس حقوق یک کارمند کفاف گاز خانه اش را نمی دهد

