واکنش تند آلمان به راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آلمان راهبرد امنیت ملی اعلام شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را محکوم و تأکید کرد که در مورد سیاست دفاعی خود نیازی به راهنمایی از خارج ندارد.

این موضع آلمان در واکنش به بخشی از ادعای راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا مبنی بر اینکه دوران به دوش کشیدن بار جهانی توسط واشنگتن به تنهایی به پایان رسیده است و متحدان این کشور باید مسئولیت‌های بیشتری را بر عهده بگیرند، اتخاذ شده است.

در این راهبرد همچنین ضمن هشدار درباره خطر محو شدن تمدن اروپایی تأکید شده است که ناتو ائتلافی نیست که بتواند به طور نامحدود گسترش یابد و دولت آمریکا با بسیاری از مقامات اروپایی که هنجارهای دموکراتیک را زیر پا می‌گذارند، اختلاف نظر دارد.