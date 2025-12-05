  1. استانها
  2. گیلان
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰

ترکیب تیم ملوان بندر انزلی مقابل مس رفسنجان

ترکیب تیم ملوان بندر انزلی مقابل مس رفسنجان

انزلی- ترکیب تیم ملوان بندرانزلی برای دیدار مقابل مس رفسنجان در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور و از هفته دوازدهم این دوره از رقابت‌ها تحت عنوان جام خلیج فارس تیم فوتبال ملوان بندر انزلی از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران میزبان تیم فوتبال مس رفسنجان است.

بر اساس اعلام رسمی کادر فنی تیم ملوان، ترکیب اصلی این تیم برای این دیدار به شرح زیر است: فرزاد طیبی‌پور، ابوذر صفرزاده، سعید کریمی، دانیال عیری، عباس حبیبی، غلامرضا ثابت ایمانی، محمد پاپی، محمد علی نژاد، علیرضا رمضانی و فرهان جعفری و امیر رضا کریمی یازده بازیکن اصلی تیم ملوان بندر انزلی هستند.

این دیدار با توجه به بازی‌های گذشته انجام شده دو تیم و جایگاهشان در جدول رده بندی برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است و در عین حال ملوانان نیز به دنبال کسب دومین پیروزی خانگی در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران هستند.

کد خبر 6678833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها