ترکیب تیم ملوان بندر انزلی مقابل مس رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور و از هفته دوازدهم این دوره از رقابت‌ها تحت عنوان جام خلیج فارس تیم فوتبال ملوان بندر انزلی از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران میزبان تیم فوتبال مس رفسنجان است.

بر اساس اعلام رسمی کادر فنی تیم ملوان، ترکیب اصلی این تیم برای این دیدار به شرح زیر است: فرزاد طیبی‌پور، ابوذر صفرزاده، سعید کریمی، دانیال عیری، عباس حبیبی، غلامرضا ثابت ایمانی، محمد پاپی، محمد علی نژاد، علیرضا رمضانی و فرهان جعفری و امیر رضا کریمی یازده بازیکن اصلی تیم ملوان بندر انزلی هستند.

این دیدار با توجه به بازی‌های گذشته انجام شده دو تیم و جایگاهشان در جدول رده بندی برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است و در عین حال ملوانان نیز به دنبال کسب دومین پیروزی خانگی در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران هستند.