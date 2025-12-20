ترکیب ملوانان مقابل مس شهر بابک مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران و در مرحله یک هشتم نهایی این دوره از رقابت‌ها تیم فوتبال ملوان بندر انزلی از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران میزبان تیم فوتبال مس شهر بابک است.

بر اساس اعلام رسمی کادر فنی تیم ملوان، ترکیب اصلی این تیم برای این دیدار به شرح زیر است: فرزاد طیبی‌پور، امیر رضا افسرده، ابوذر صفرزاده، فرهان جعفری، دانیال عیری، عباس حبیبی، غلامرضا ثابت ایمانی، محمد پاپی، محمد علی نژاد، علیرضا رمضانی و امیر سواد یازده بازیکن اصلی تیم ملوان بندر انزلی هستند.

این دیدار با توجه به شکست سنگین تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در دیدار مقابل فجر شهید سپاسی شیراز در یک بازی خانگی از اهمیت بالایی برخوردار است و ملوانان در تلاش برای کسب سه امتیاز شیرین و صعود به مرحله بعد هستند.