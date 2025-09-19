به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور و از هفته چهارم این دوره از رقابت‌ها تحت عنوان جام خلیج فارس تین فوتبال- ملوان بندر انزلی از ساعت ۱۹ در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران میزبان تیم فوتبال گل گهر سیرجان است.

بر اساس اعلام رسمی کادر فنی تیم ملوان، ترکیب اصلی این تیم برای این دیدار به شرح زیر است: فرزاد طیبی‌پور، ابوذر صفرزاده، امیر رضا افسرده، دانیال عیری، جعفر سلمانی، سامان تورانیان، غلامرضا ثابت ایمانی، قائم اسلامی خواه، حسین صادقی، محمد علی نژاد و عیسی آل کثیر.

این دیدار با توجه به بازی‌های گذشته انجام شده دو تیم و صعود چند پله‌ای در جدول رده بندی برای آنها از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نوید یک بازی جذاب و پرهیجان را می‌دهد.