معاون استاندار تهران از کاهش تدریجی هوای ناسالم در پایتخت خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال‌الدین میرجعفریان روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین ارزیابی‌ها و جلسات تخصصی برگزارشده با سازمان هواشناسی، گفت: در جلسه‌ای که روز گذشته برگزار شد، روند پایداری هوا برای روز شنبه و حتی یکشنبه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس پیش‌بینی‌های اولیه، در صورتی که پایداری جوی ادامه می‌یافت و غلظت آلاینده‌ها افزایش پیدا می‌کرد، احتمال تمدید شرایط اضطرار وجود داشت.

او افزود: پایش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که اگرچه در برخی از شهرستان‌های استان تهران همچنان شرایط نامطلوب کیفی هوا پابرجاست، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که از روز یکشنبه، به‌ویژه از ساعات بعدازظهر، به‌تدریج شاهد کاهش پایداری‌های جوی خواهیم بود.

به گفته معاون استاندار تهران، این تغییر الگوی جوی می‌تواند با بروز ناپایداری‌ها، وزش باد و حتی بارش‌های پراکنده همراه باشد؛ عواملی که هرچند ممکن است از نظر شدت چندان قابل‌توجه نباشند، اما نقش مؤثری در جابه‌جایی و کاهش غلظت آلاینده‌ها ایفا می‌کنند.

میرجعفریان تأکید کرد: وزش باد زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که به حدی برسد که توان جابه‌جایی آلاینده‌های انباشته‌شده در لایه‌های پایین جو را داشته باشد. بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، این شرایط از روز یکشنبه به بعد در استان تهران محتمل است.

او با اشاره به مدیریت شرایط اضطرار گفت: تصمیم‌گیری درباره اعمال یا لغو محدودیت‌ها همواره مبتنی بر داده‌های دقیق و پایش‌های مستمر است. به همین دلیل، با وجود تداوم آلودگی در برخی نقاط، شرایط اضطرار برای فردا در چارچوب همین ارزیابی‌ها بررسی شده و متناسب با تحولات جوی تصمیم‌گیری خواهد شد.