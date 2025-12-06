به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه معاریو گزارش داد که یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی این رژیم طرحی را ارائه می‌دهند که بر اساس آن دوره حضور در ارتش اشغالگر از ۳۲ ماه به ۳۶ ماه افزایش پیدا می‌کند.

بر اساس این گزارش، قرار است طرح مذکور از ابتدای سال ۲۰۲۶ اجرایی شود.

این طرح وزرای مذکور در سایه تقلای رژیم صهیونیستی برای کاهش هزینه‌های جاری کابینه در سال جدید ارائه می‌شود.

کاتز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نظامیان صهیونیستی که در ارتش حضور دارند و قرار بود در سال ۲۰۲۶ دوره آنها تمام شود به مدت طولانی‌تری در ارتش اشغالگر حضور خواهند داشت.

این اقدام کاتز باعث می‌شود ده‌ها هزار روز حضور اضافی برای نظامیان صهیونیست ثبت شود. همچنین بر اساس بودجه جدید رژیم صهیونیستی تعداد نظامیان ذخیره این رژیم از ۶۰ هزار تن به ۴۰ هزار تن در سال کاهش پیدا می‌کند.

این در حالی است که معافیت یهودیان حریدی از گذراندن دوره نظامی در ارتش رژیم صهیونیستی باعث به وجود آمدن بحث و جدل‌های فراوانی در اراضی اشغالی شده است.