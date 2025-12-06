  1. ورزش
واکنش یک رسانه بلژیکی؛

ایران بیشتر از بقیه تیم ملی بلژیک را آزار خواهد داد/ طارمی متفاوت است

رسانه معتبر فوتبال بلژیک از اهمیت تقابل تیم ملی این کشور با شاگردان امیر قلعه نویی برای تعیین تکلیف گروه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از «Sporza» رسانه معتبر کشور بلژیک، گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ را با حضور تیم‌های ملی این کشور با ایران، بلژیک و مصر مورد بررسی قرار داد.

این سایت گزارش داد که تیم ملی ایران اکنون بهترین جایگاه را در میان رقبای بلژیک در گروه G به خود اختصاص داده و ممکن است آزاردهنده‌ترین حریف شیاطین سرخ فوتبال اروپا باشد.

«گرت ورهین» مهاجم سابق تیم ملی بلژیک که ۵۰ بازی ملی در کارنامه دارد، درباره این گروه به رسانه بلژیکی گفت: گفت: در چنین گروهی باید صدرنشین شوید تا در مرحله بعد با تیم سوم یکی از گروه‌ها بازی کنید. حتی ایستادن در جایگاه دوم هم فاجعه نیست و به‌عنوان تیم سوم هم می‌توانید صعود کنید. این مسابقه می‌تواند یک بازی دشوار برای بلژیک شود. ایران مقابل تیمی که در ضدحملات سازماندهی‌شده بازی می‌کند. طارمی که حالا در المپیاکوس حضور دارد، در پورتو استثنایی بود که بازیکن متفاوتی بود. همچنین علی قلی‌زاده، بازیکن ایرانی شارلووا را به یاد می‌آوریم. وی در مورد توانایی بلژیک در غلبه بر ایران خاطرنشان کرد: اگر با جاه‌طلبی جلو بروید و خوب بازی کنید، باید بتوانید چنین تیم‌هایی را شکست دهید.

در ادامه این گزارش، آرنار ویدارسون، بازیکن سابق کلوب بروژ درباره شرایط شاگردان امیر قلعه‌نویی اظهار داشت: ایران تیمی قدرتمند است که در جام جهانی ۲۰۲۲ توانست ولز را شکست دهد، اما به دلیل باخت مقابل انگلیس و آمریکا از صعود به مرحله حذفی بازماند.

    • نام آشنا IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      بازیکنان شاخص تیم ملی بلژیک همان هائی هستند که در جام جهانی 2018 تیم ملی بلژیک را به مقام سوم رساندند و با شکست 3-2 ژاپن به مرحله بعد صعود کردند . الان پس از 8 سال دیگر این تیم بلژیک یک تیم سید یک واقعی نیست و در حد بالای تیمهای اسیائی در سید 2 است. شاید بشود این تیم را قدری قویتر از کیپ ورد فرض کرد در نتیجه بازی ایران و بلژیک بیشتر تساوی دو تیم است.

