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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

امیری: مطالبات رانندگان حمل ونقل عمومی فارس ویژه پیگیری می‌شود

امیری: مطالبات رانندگان حمل ونقل عمومی فارس ویژه پیگیری می‌شود

شیراز-مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای فارس، از پیگیری ویژه مطالبات به حق رانندگان استان طی چند روز اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امیری از پیگیری ویژه مطالبات به حق رانندگان استان طی چند روز اخیر خبر داد و گفت: با توجه به دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر پیگیری و وصول مطالبات رانندگان از شرکت‌های دولتی و صنایع بزرگ، جلسات متعدد و پیوسته با حضور مستمر مقامات استانی، نمایندگان صنف رانندگان و شرکت‌ها برگزار شد.

وی ادامه داد: با حمایت‌های استاندار و پیگیری‌های این اداره کل بخش عمده ای از مطالبات رانندگان طی چند روز گذشته دریافت شده و با ادامه این روند تا چند روز آینده تمام مطالبات رانندگان وصول و به حساب آنان واریز می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس با برشمردن جایگاه ویژه صنعت حمل و نقل در کشورمان و نقش خطیر همه فعالان این عرصه به ویژه رانندگان، ابراز امیدواری کرد که با همیاری و همکاری مسئولان، صنوف و خود رانندگان مشکلات موجود در این حوزه در آینده‌ای نزدیک مرتفع شود.

امیری تصریح کرد: مطالبات این قشر زحمتکش جز اولویت‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به ویژه اداره کل استان فارس است که همواره در تمامی سال‌ها تمام تلاش خود را برای تسهیل امورات این عزیزان به کار گرفته و در ادامه نیز این روند را دنبال خواهیم کرد.

کد مطلب 6717778

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