به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور با اعلام این مطلب گفت: پیش‌بینی می‌کنیم سطح مبارزه با انواع ملخ‌های بومی به ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار هکتار تا اوایل مرداد ماه برسد.

سعید معین افزود: بیشترین سطح مبارزه با ملخ‌های بومی در استان‌هایی همچون گلستان، گیلان، قزوین، زنجان، اردبیل، اصفهان، کردستان، آذربایجان غربی و فارس صورت گرفته است.

وی با بیان این که بیشترین سطح مبارزه با ملخ‌های بومی مربوط به ملخ مراکشی است، اظهار داشت: ملخ مراکشی از گیاهان مرتعی و سپس از گیاهان زراعی و باغی تغذیه می‌کند و با توجه به ضعیف شدن پوشش گیاهی در مرتعی کشور در سال جاری و حرکت این آفت به سمت اراضی زراعی و باغی، حساسیت ما برای مبارزه با آن بیشتر از سال‌های قبل می‌باشد.

معین ادامه داد: ملخ‌های مراکشی می‌توانند در سال حدود ۵۰ کیلومتر جابجا شوند، ضمن آن که مانند ملخ‌های صحرایی به صورت دستجات حرکت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته در سطح ۱۷۶ هزار هکتار با انواع ملخ‌های بومی در کشور مبارزه شد که ۸۰ درصد آن مربوط به ملخ مراکشی بود.

مدیر کل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور پیش‌بینی کرد؛ امسال نیز ۸۰ درصد سطوح مبارزه با ملخ‌های بومی در کشور مربوط به ملخ مراکشی باشد.

وی با اشاره به این که ملخ‌های بومی جزو آفات عمومی هستند، گفت: مبارزه با آفات عمومی بر عهده دولت است، اما با این حال از کشاورزان می‌خواهیم در زمینه انجام سمپاشی در اراضی‌شان با کارشناسان سازمان‌های جهاد کشاورزی همکاری کنند.

معین اضافه کرد: هزینه‌های مبارزه با ملخ‌های بومی بر عهده استان‌ها است و سازمان حفظ نباتات وظیفه نظارت بر اجرا را دارد، اما به دلیل ضعیف شدن پوشش گیاهی مراتع در سال جاری، کمک‌های این سازمان از حد معمول بیشتر است و امکاناتی مانند سم و دستگاه‌های سمپاش را در اختیار قرار می‌دهد.

وی درباره ملخ صحرایی نیز اذعان داشت: هیچ‌گونه ورود ملخ صحرایی را به کشور در فروردین امسال نداشتیم از این رو مبارزه‌ای هم صورت نگرفت.

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: سازمان هواشناسی جهانی در جدیدترین پیش‌بینی خود اعلام کرد در اسفند بارندگی‌ها زیر حد نرمال، برای فروردین نیز ۳۰ تا ۴۰ درصد و برای اردیبهشت ۳۰ درصد زیر نرمال خواهد بود ضمن آن که افزایش دمای ۱.۵ تا ۲ درجه را تجربه خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به کاهش بارندگی در ایران و شبه جزیره عربستان و خشک شدن علف‌ها و همچنین نبود پدیده چرخندگی هوا از سوی اقیانوس به سمت خشکی و تغییر جریان‌های هوایی، ورود ملخ‌های صحرایی به کشور صورت نگرفت.