به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ همایش ملی پژوهش و فناوری و دستاوردهای دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در حال برگزاری است.

اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این همایش گفت: کشاورزی یکی از دانش‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی است و برای کارآمدی نیاز نیست به دنبال دانش‌های تک باشیم بلکه کارهای ابتدایی را هم درست اجرا کنیم خروجی آن را خواهیم داشت.

وی افزود: تولید ۱۳۵ میلیون تن محصولات کشاورزی به طور سالانه مدیون تلاش محققان این حوزه است.

وی در ادامه به موضوع بهره‌وری اشاره کرد و گفت: ما می‌توانیم با بهره‌وری در سطح به غذای مورد نیاز جامعه دست یافت که بدون دانش میسر نیست.

وی اضافه کرد: محققان باید ارقام مناسب معرفی کنند که کشاورزان بهره‌وری در سطح را محقق کنند. در واقع با مؤلفه دانش می‌توان نیاز غذا را از داخل تأمین کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به هفته پژوهش عنوان کرد: محققان تلاش‌های زیادی کرده‌اند و باید امروز به داشته‌های خود افتخار کنیم اما در حوزه پژوهش باید داشته‌های خود را هم روی میز بگذاریم و درباره آنها چاره‌اندیشی کنیم؛ اینکه برای سال‌های آتی قرار است چه اموری پیگیری شود.

فتحی در خصوص افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی یادآور شد: بهره‌وری در حوزه نهاده‌های کشاورزی در بخش طیور و جیره غذایی، ضریب تبدیل از ۲.۶ کیلو گرم به ۱.۶ کیلو گرم رسیده و این صرفه‌جویی کمک زیادی کرده که باید این ضریب افزایش پیدا کند.

این مسئول دولتی اظهار کرد: اگر بهره‌وری را به تمام حوزه تسری دهیم صرفه‌جویی زیادی در این حوزه رخ داده و بخش زیادی از مشکلات را حل می‌کند.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی منجر به امنیت اجتماعی و ملی است، اظهار کرد: تحقق این امنیت از دل تحقیق و پژوهش ممکن است. عنوان می‌شود با توجه به مشکلات منابعی کشور چه لزومی به توسعه کشاورزی است؟ بله این توسعه در جغرافیا نباید اتفاق بیفتد اما در بهره‌وری و افزایش ضریب می‌توان توسعه در حوزه کشاورزی را دنبال کرد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: دنیا بر سر دانش برای ایجاد رفاه رقابت می‌کنند و برای آن هزینه می‌کنند. ما در کشور چقدر هزینه می‌کنیم؟ کشورهای پیشرفته جهان ۶ برابر ما هزینه می‌کنند که البته هزینه کردن نیست بلکه سرمایه‌گذاری پایدار برای رفع مشکلات هر بخش از جمله حوزه کشاورزی است.