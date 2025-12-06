به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم رونمایی از دو رام قطار ملی با اشاره به تحولات زیرساختی و ناوگانی مترو پایتخت، از افزایش قابل توجه طول خطوط و ایستگاه‌های شبکه حمل‌ونقل ریلی شهر تهران خبر داد.

زاکانی با بیان اینکه سه سال پیش هنگام آغاز فعالیت مدیریت جدید شهری، مجموع خطوط تحویلی ۲۵۰ کیلومتر در هفت خط بود، اظهار کرد: امروز طول خطوط مترو به ۳۱۰ کیلومتر رسیده است و تعداد ایستگاه‌های فعال نیز به ۱۶۱ ایستگاه افزایش یافته است.

وی افق توسعه‌ای مدیریت شهری را رسیدن به ۵۰۰ کیلومتر خطوط مترو و ۳۳۰ ایستگاه طی پنج سال آینده عنوان کرد و گفت: این هدف در ظاهر غیرقابل باور است، اما با تلاش‌های صورت‌گرفته و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده کاملاً شدنی است.

شهردار تهران با اشاره به پیشرفت‌های زیرساختی در خطوط جدید ادامه داد: در حوزه زیرساخت، قراردادهای خطوط ۲، ۴، ۶ و ۷ در حال اجراست. همچنین قراردادهای خطوط ۸، ۹ و ۱۰ منعقد شده و عملیات حفاری تونل خط ۱۰ در حال انجام است. زمین‌های خط ۸ نیز تحویل شده و امسال شاهد آغاز عملیات آن خواهیم بود. بازگشایی خط ۷ نیز انجام شده است.

زاکانی نقش شبکه بانکی را در این فرایند بسیار برجسته دانست و تأکید کرد: پایه تحول حمل‌ونقل ریلی در شهر تهران بر توسعه زیرساخت استوار است و نظام بانکی در این مسیر نقش کلیدی دارد.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ناوگان مترو پرداخت و گفت: به‌جز خط ۵ (کرج)، خطوط داخل شهر ۱۱۸۱ واگن دارند. قراردادهای توسعه ناوگان سال‌ها روی زمین مانده بود اما دو سال پیش عملیاتی شد. سهم ساخت داخل واگن‌ها پیش از این حدود ۳۰ درصد بود.

قرارداد ساخت واگن‌های هفت‌واگنه

وی با اشاره به قرارداد ساخت واگن‌های هفت‌واگنه افزود: این واگن‌ها در کارخانجات واگن‌سازی تهران تولید می‌شود و با اضافه شدن ۶۳ رام، حدود ۸۰ درصد فرایند ساخت در داخل کشور انجام خواهد شد. هدف ما افزایش داخلی‌سازی از ۳۵ به ۵۵ درصد است که معادل ۲۰ درصد ارتقای جدید محسوب می‌شود.

زاکانی انتقال تکنولوژی از چین را یکی از دستاوردهای مهم مدیریت شهری دانست و گفت: در سفر دو سال پیش به چین زمینه انتقال فناوری فراهم شد و امروز خطوط تولید هوشمند و رباتیک در مجموعه واگن‌سازی تهران فعال شده است.

وی درباره قرارداد ساخت هزار و ۷۱ واگن تأکید کرد: از مرداد سال آینده ماهی دو رام، معادل ۱۴ واگن وارد خواهد شد و از پاییز نیز قطعات برای تکمیل در داخل کشور تحویل مجموعه می‌شود. پس از آن ۶۳ رام قطار به‌طور کامل در داخل تولید خواهد شد.

شهردار تهران همچنین از همکاری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در پیشبرد پروژه قطار ملی تقدیر کرد و گفت: قرارداد ساخت ۱۱۳ دستگاه قطار ملی سال ۹۸ منعقد شد اما پیشرفتی نداشت. با تلاش بخش خصوصی و ۲۵ شرکت دانش‌بنیان و حمایت جهاد دانشگاهی، نخستین رام قطار ملی با حضور شهید آیت‌الله رئیسی افتتاح و وارد خط پرند شد.

زاکانی افزود: بر اساس قرارداد، ۲۹ ماه زمان برای تحویل ۱۱۳ دستگاه تعیین شده و از سال آینده، پس از ۲۲ ماه، ماهی دو رام قطار ظرف پنج ماه به خطوط اضافه خواهد شد.

وی ابتکار شکل‌گرفته در پروژه قطار ملی را صرفه‌جویی یک‌ساله در زمان تحویل اعلام کرد و توضیح داد: همانطور که در قرارداد ۶۳۰ واگن از طرف چینی خواستیم تحویل را از ۲۴ تا ۲۷ ماه به حدود ۱۲ تا ۱۴ ماه کاهش دهد، در قطار ملی نیز با توسعه زیرساخت‌ها و استفاده از ظرفیت داخلی، زمان تحویل یک سال جلو افتاد.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه امروز بزرگ‌ترین دستاورد ما یکپارچه‌سازی ساخت و توسعه ناوگان مترو است گفت: این مجموعه اقدامات قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای نیست و جهشی بزرگ برای صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور رقم زده است.

۱۱۳ واگن جدید تا ۷ ماه آینده وارد خطوط مترو می‌شود

علیرضا زاکانی شهردار تهران در جمع با خبرنگاران با اشاره به روند رو به رشد نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل ریلی پایتخت اعلام کرد: واگن‌هایی که ارتقای جدی روی آنها انجام شده، طبق برنامه وارد خطوط مترو خواهند شد و خدمات‌دهی خود را آغاز می‌کنند. به گفته وی، طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۱۱۳ دستگاه واگن جدید باید ظرف هفت ماه، از آذر سال آینده به‌طور کامل آماده و وارد خطوط شوند؛ اما با تلاش و برنامه‌ریزی جدید، این فرایند یک سال جلو افتاده است.

وی با بیان اینکه واگن‌های جدید ۷۰ درصد ارزیابی ارزی را به ۳۰ درصد کاهش می‌دهند افزود: این واگن‌ها حدود ۵۰ درصد ارزان‌تر از نمونه‌های خارجی تمام می‌شوند و مهم‌تر از همه، یک محصول بومی هستند که پایه‌ای برای یک جهش چندبرابری در تولید داخلی به شمار می‌روند.

شهردار تهران تأکید کرد: در ادامه روند بومی‌سازی، تا پایان سال آینده، ۸۵ درصد از قطعات همین مدل واگن‌ها در داخل کشور تولید خواهد شد.

به گفته وی جهاد دانشگاهی، بخش خصوصی و سایر نهادهای داخلی دست به دست هم داده‌اند تا این پروژه به ثمر برسد.

وی افزود: بخش‌هایی از پشتیبانی مالی بر عهده دولت و بخشی بر عهده مدیریت شهری است.

تولید واگن‌های جدید در مدیریت شهری

شهردار تهران همچنین اعلام کرد: علاوه بر ۱۱۳ دستگاه، مدیریت شهری تهران ۷۰ دستگاه واگن دیگر نیز با همین الگو سفارش داده است که ارزش افزوده زیادی برای شهر ایجاد خواهد کرد. این اقدام در کنار ۱۷۱ واگن جدید است که از امسال وارد ناوگان می‌شود و سال آینده روند تحویل آنها شتاب بیشتری خواهد گرفت.

وی با اشاره به برنامه تولید قطار ملی گفت: امسال سه رام قطار ملی تولید می‌شود و از آذر سال آینده، ماهی دو رام از این مدل باید تحویل مدیریت شهری شود تا طی هفت ماه کل پروژه تکمیل شود.

روند ورود واگن‌های خارجی

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش، روند ورود واگن‌های خارجی را تشریح کرد و گفت: از مجموع واگن‌های خارجی، ۱۷ رام به‌طور کامل تحویل می‌شود، ۱۰ رام به‌صورت قطعه وارد کشور شده و ۶۳ رام دیگر نیز در داخل کشور مونتاژ و تکمیل خواهد شد.

به گفته وی، نخستین رام خارجی قبل از عید امسال تحویل می‌شود و پس از انجام تست، از برج چهار سال آینده ماهانه دو رام وارد خطوط مترو خواهد شد. همچنین از پاییز سال آینده قطعات مربوط به آن ۶۳ رام وارد شده و در داخل تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد؛ مونتاژی که به گفته شهردار، با ۵۵ درصد داخلی‌سازی همراه خواهد بود.

کاهش فاصله حرکت قطارها

شهردار تهران با اشاره به آثار ورود ناوگان جدید گفت: همین قطارهایی که اکنون وارد خطوط می‌شوند، فاصله حرکت قطارها را سه دقیقه کاهش می‌دهند؛ یعنی از ۱۱ دقیقه به ۸ دقیقه.

وی افزود: با ورود واگن‌های جدید و بهره‌برداری از پایانه‌هایی مانند پایانه تختی که امسال تحویل می‌شود، از سال آینده می‌توانیم به‌طور پیوسته فاصله حرکت قطارها را کاهش دهیم تا نهایتاً به دو تا سه دقیقه برسیم و شهروندان از یک کیفیت فوق‌العاده در خدمات حمل‌ونقل عمومی بهره‌مند شوند.

در پایان، شهردار تهران درباره ۱۵ درصد باقی‌مانده بومی‌سازی توضیح داد که این بخش شامل قطعاتی است که فعلاً امکان تولید داخلی آنها وجود ندارد.