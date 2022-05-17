بهبود حمل و نقل عمومی پایتخت یک روزه محقق نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، در برنامه تلویزیونی «بدون توقف»، درباره چرایی ازدحام در مترو تهران، بیان کرد: مترو نقش ویژه و اساسی در حمل و نقل عمومی دارد. سندی نیز برای شهر تهران تا سال ۱۴۲۰ تنظیم شده است که با تکمیل خطوط مترو، یک سوم مسافران شهر تهران از طریق مترو جابجا خواهند شد و سهم ۱۰ میلیون مسافر از ۳۰ میلیون مسافر روزانه شهر تهران در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هفت خط مترو در مدار بهره برداری هستند و ساخت چهار خط جدید دیگر در مسیر ابتدایی قرار دارد، افزود: حدود ۳۲۰ ایستگاه در مجموعه مترو طراحی شده است که از این تعداد ۱۴۲ ایستگاه فعال در خطوط هفت‌گانه فعال هستند و حدود ۲۶ ایستگاه ساخته نشده است. البته ۱۳۸ ایستگاه هم باید در چهار خط جدید ساخته شود.

زاکانی در ادامه عنوان کرد: طبق سند ریلی شهر تهران تا سال ۱۴۲۰ باید خطوط مترو تهران تکمیل شود. ساخت هر کیلومتر مترو نیاز به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد.

وی ضمن اشاره به تکمیل نبودن ۱۱ خط مترو، گفت: بر همین اساس، تمامی نقاط تهران از مترو بهره مند نیستند. حتی بخش‌هایی از این هفت خط موجود نیز تکمیل نشده‌اند و نیاز به ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی دارند.

شهردار تهران با بیان اینکه خطوط فعال موجود نیز برای سرویس دهی مطلوب نیاز به دو هزار و ۵۰۰ دستگاه واگن دارد، گفت: در حال حاضر فقط هزار و ۵۰۰ دستگاه واگن وجود دارد و از این تعداد هم بالغ بر ۱۰۰ دستگاه واگن به علت ورود سیل به مترو از مدار خارج شده و بخش دیگر هم به علت فرسودگی از کارافتاده است لذا گفته می‌شود که بیش از ۳۶۴ دستگاه واگن به صورت دائمی از مدار خارج است. البته دو سوم از هزار و ۱۰۰ دستگاه واگن موجود نیز نیاز به تعمیرات و بازسازی دارد.

زاکانی ضمن اشاره به کم بودن خطوط مترو و کمبود و فرسودگی واگن‌ها، گفت: شهرداری در دوره جدید برنامه‌ریزی بسیار جدی برای مجموعه مترو انجام داده است تا ضمن افزایش سرعت توسعه مترو با اولویت تأمین ۷۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل خطوط هفتگانه، برنامه‌ریزی برای ساخت خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ نیز صورت گیرد. ساخت ۱۵۳ کیلومتر از مجموع چهار خط جدید نیاز به ۲۰۰ همت دارد.

وی با تأکید بر اینکه مشکل اساسی مترو منابع مالی است، توضیح داد: ۲۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تکمیل خطوط فعلی و ساخت خطوط جدید عدد کمی نیست؛ کل بودجه درآمدی سال گذشته شهرداری ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به صورت نقد و غیر نقد بود.

شهردار تهران با اعلام اینکه ۷۰۰ دستگاه واگن برای بازسازی به شرکت واگن سازی تهران تحویل داده می‌شود، افزود: طی بازدید اخیر از شرکت واگن سازی تهران در مدت زمان ۶ ساعت، متوجه شدم که ظرفیت جدی برای تولید واگن در تهران، اراک و زنجان وجود دارد. این ظرفیت و توان داخلی موجب می‌شود تا به سرعت به سمت تولید واگن از طریق سه شرکت مذکور پیش رویم.

زاکانی در ادامه عنوان کرد: طبق تعهد وزارت کشور برابر قانون، ۶۳۰ دستگاه واگن برای شهر تهران باید از کشور چین تأمین شود که مقدمات واریز سهم ۱۵ درصدی اولیه دولت انجام شده است. تحویل ۶۳۰ دستگاه واگن نیازمند ۵ سال زمان است و پس از دو سال از آغاز قرارداد، نخستین واگن‌ها تحویل مجموعه مترو خواهد شد.

وی ضمن اشاره به تولید انبوه قطار ملی گفت: یک رام قطار ملی هفت واگنه توسط توان داخلی ساخته شده است و پس از اخذ مجوزهای استاندارد جهانی وارد خطوط خواهد شد. قرارداد تولید ۱۰۵ دستگاه واگن ملی نیز در دستورکار قرار گرفته است. بنا بود که سرعت گام‌ها در مسیر بهبود وضعیت مترو افزایش یابد اما محدودیت منابع موجب شده تا این سرعت کاهش یابد.

شهردار تهران با اعلام اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر تهران با موانعی همچون فرسودگی ناوگان موجود مواجه است، یادآورد شد: پایتخت نیاز به ۷ هزار دستگاه اتوبوس دارد اما زمان تحویل مدیریت شهری، ۲ هزار و ۲۲۵ دستگاه اتوبوس فعال بود که بخش بسیاری از این تعداد فرسوده است و روزانه از مدار خارج می‌شود.

زاکانی در ادامه عنوان کرد: از روز نخست، اولویت ما حمل و نقل بود و در بودجه سال ۱۴۰۱، بیشترین سهم بودجه به حمل و نقل تخصیص یافت. شهرداری در ۶ ماه نخست، ۱۷۵ دستگاه اتوبوس بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان خریداری کرد؛ درحالی‌که در چهار سال گذشته از این حرف‌ها نبود. تخصیص ۷۰۰ میلیارد تومان در ابتدای کار که تنش مالی وجود داشت، نشان از اولویت حمل و نقل عمومی برای شهرداری دارد.

وی با بیان اینکه بن بستی در شهر تهران وجود ندارد، گفت: ۷۲ هزار دستگاه تاکسی و ۶ هزار دستگاه ون در شهر تهران وجود دارد که ۹۸ درصد ون‌های موجود و بیش از ۵۰ درصد تاکسی‌ها فرسوده هستند.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی چیزی نیست که امروز اراده و فردا محقق شود، توضیح داد: زمانی که شهرداری را تحویل گرفتیم با مدیریتی مواجه بودیم که برای پرداخت حقوق سه ماه، منابع مالی قرض گرفته بود. مدیریت شهری جدید در بخش کوتاه مدت، اقدامات فوری در حوزه اتوبوسرانی و تاکسیرانی پیش بینی کرد. البته در این مدت شهرداری تلاش کرد تا توسعه مترو غیرفعال نشود و بر همین اساس سه ایستگاه مترو به همراه چند ورودی ایستگاه افتتاح شود. همچنین در این مدت بازسازی ۵۰۰ دستگاه اتوبوس هدف گذاری شد. ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده نیز نوسازی شد.

زاکانی در بخش پایانی سخنان خود گفت: قرارداد ۶۳۰ دستگاه واگن مترو مربوط به سال ۱۳۹۵ است و طی این سال‌ها کسی نبوده است که منابع مالی سهم ۱۵ درصدی را تأمین کند اما دوره مدیریت شهری جدید مقدمات پرداخت سهم ۱۵ درصدی دولت را فراهم کرد. ۴۲۰ دستگاه واگن دیگر نیز از طریق تولید داخل دنبال خواهد شد.