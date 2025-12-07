به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد دهقانی با اشاره به تحولات سریع چشم‌انداز جهانی آموزش عالی، بر ضرورت همکاری‌های بین‌المللی در جهان چندقطبی تأکید کرد و گفت: در زمانی که چشم‌انداز بین‌المللی با سرعت در حال تحول است. مراکز جدیدی از دانش، نوآوری و تأثیر فرهنگی در حال ظهور هستند و این امر به ما یادآوری می‌کند که آموزش دیگر بر یک روایت واحد استوار نیست، بلکه بر مجموعه‌ای غنی از دیدگاه‌های گوناگون بنا شده، بنابراین در جهانی چندقطبی، همکاری نه تنها مطلوب، بلکه ضروری است.

وی به مسئولیت ویژه دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: ایجاد پل‌های ارتباطی، تقویت گفت‌وگو و آماده‌سازی دانشجویان برای موفقیت در جهانی که با درهم‌پیوستگی و چالش‌های مشترک تعریف می‌شود، از وظایف دانشگاه است.

دهقانی تصریح کرد: باور دارم که با پذیرفتن تنوع، احترام متقابل و گشودگی، جامعه دانشگاهی جهانی را توانمندتر می‌کنیم و فرصت‌های تازه‌ای برای پیشرفت می‌آفرینیم.

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز در ادامه، با معرفی برخی راهبردهای دانشگاه صنعتی شیراز در تقویت مشارکت‌های جهانی در حوزه هوش مصنوعی (AI) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، برنامه‌های دانشگاه را مبتنی بر توسعه پژوهش‌های مشترک، ایجاد زیرساخت‌های یادگیری دیجیتال و اجرای برنامه‌های تبادل علمی دانست و بر نقش SUTECH در شکل‌دهی به زیست‌بومی دانشگاهی فراگیر، متصل و آینده‌گرا تأکید کرد.